خالد أبو بكر: القانون الدولي سقط.. ولا شرعية للحرب الراهنة

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ ما يحدث في إيران أثبت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان على حق عندما أكد على أهمية وحدة الجبهة الداخلية، مواصلة: "إيران اتضربت من جوه واتضربت من الخونة واتباعت من عملاء إيرانيين لصالح إسرائيل".

وأضاف برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "الدرس المستفاد الثاني بعد أهمية وحدة الجبهة الداخلية هو أهمية القوة، فالجميع يتحدث عن القوة فقط، لا أحد يتحدث عن المبادئ، فقد سقط القانون الدولي بكل معانيه، لا تدرسوه في الجامعات مرة أخرى".

وتابع: "القانون الدولي فاشل لا يعرفه إلا الضعفاء، ولا يوجد شيء اسمه القانون الدولي، ولا بد من محوه من كل الجامعات في مصر أو خارجها، فالقانون السائد هو قانون القوة، ومن يملك يحكم، وهو ما يحدث الآن".

وأشار إلى أنه لا شرعية لهذه الحرب والهجمات وتحرك الأسطول الأمريكي وضرب إيراني، ولكنها القوة، مواصلا: "القوة هي العلم، وإسرائيل لديها إمكانيات، وهو ما يفوز في النهاية، ولننحي العاطفة جانبا".