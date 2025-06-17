خالد أبو بكر: مشهد الحرب يكشف تحيّزاً دولياً فاضحاً لصالح إسرائيل

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الصراع القائم بين إسرائيل وإيران يعكس مشهداً مأساوياً تتقدم فيه القوة على العدالة، مشيراً إلى أن إسرائيل نجحت في تصدير روايتها للعالم باعتبارها دولة تدافع عن نفسها، بينما فشلت إيران، كما فشلت فلسطين، في كسب تعاطف دولي حقيقي.



وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الغرب يتعامل بمعايير مزدوجة، حيث تملك إسرائيل السلاح النووي وتُمنع إيران من مجرد السعي إليه، لافتًا، إلى أنّ الإعلام الغربي يتعامل مع القضية بانتقائية شديدة، حيث يحصل المواطن الأوروبي على رواية جاهزة تخدم التحالف الأمريكي الإسرائيلي.

وتابع، أن إيران تُعرض كتهديد دائم، بينما تُصوّر إسرائيل كضحية رغم قوتها العسكرية والاستخباراتية، مؤكداً أن هذه الصورة الظالمة ترسخت بفضل جهود إسرائيل المتواصلة على مدى سنوات في بناء لوبي دولي فعّال.



وأشار إلى أن أمريكا لا تريد استمرار الحرب، بل تسعى لإنهائها "خلال دقيقة وليس خلال ساعة"، لأنها تدفع الثمن مباشرة من جيب المواطن الأمريكي، مضيفاً أن كل عملية عسكرية إسرائيلية أو إيرانية لها كلفة، ولكن إسرائيل أكثر قدرة على التحكم في مسار الحرب نتيجة تفوقها الاستخباراتي والتقني والدعم الغربي الكامل لها.

ولفت أن ما نشهده هو عصر القوة، حيث تُحدد القرارات والمواقف بناء على موازين السلاح لا موازين العدالة، مشدداً على أن إسرائيل نجحت بامتياز في التلاعب بالمفاهيم، بينما لا تزال القضية الفلسطينية تراوح مكانها دون لوبي دولي حقيقي يدافع عنها.