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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم| استمرار القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل لليوم الثامن.. إحباط خطة إسرائيلية لاغتيال عباس عراقجي في طهران.. وزيلينسكي يعين قائدا جديدا للقوات البرية الأوكرانية

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

تمهيدًا لقصفها..جيش الاحتلال يوجه بإخلاء منطقة سفيدرود الصناعية بإيران

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارًا عاجلاً لسكان منطقة سفيدورد الصناعية في إيران، وذلك تمهيدا لقصفها.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من إيران في منطقة حيفا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من إيران في منطقة حيفا.

جنرال إيراني: أمريكا لن تخترق منشأة فوردو النووية

قال القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، اليوم الجمعة، إن أقصى ما تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية فعله هو استهداف منشأة "فوردو"، مؤكداً أن المنشأة "لن تخترقها القنابل".

رغم وقف إطلاق النار.. طائرة إسرائيلية مسيّرة تستهدف منطقة حولا جنوبي لبنان

كشفت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، عن استهداف جديد نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة حولا الواقعة ضمن قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، جنوب نهر الليطاني، على مقربة مباشرة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، دون أن تُعلن أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الهدف المستهدف أو حجم الخسائر.

إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي يوم الجمعة.

إعلام إيراني: انفجار في المنطقة الصناعية بكلش طالشان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، إعلام إيراني بوقوع انفجار في المنطقة الصناعية بمدينة كلش طالشان بعد ساعة من تحذير الجيش الإسرائيلي بإخلائها.

تصريحات نتنياهو عن إلغاء زفاف نجله تثير الغضب في إسرائيل

أثار تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إلغاء حفل زفاف نجله أفنير موجة واسعة من الغضب، خاصة في أوساط عائلات المحتجزين في قطاع غزة.

زيلينسكي يعين قائدا جديدا للقوات البرية الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، تعيين جينادي شابوفالوف قائداً جديداً للقوات البرية الأوكرانية، خلفًا للقائد السابق الذي استقال من منصبه في أعقاب ضربة روسية استهدفت معسكرًا تدريبياً للجيش، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأوكرانية.

إيران تعلن إحباط خطة إسرائيلية لاغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي

كشف محمد حسين رنجبران، مستشار وزير الخارجية الإيراني، عن إحباط مؤامرة خطيرة كانت تستهدف وزير الخارجية عباس عراقجي في العاصمة طهران، محملاً إسرائيل المسؤولية المباشرة عن التخطيط لها.


طائرة مسيرة مفخخة تسقط في الأردن والجيش يكشف تفاصيل الحادث

أعلن الجيش الأردني، أمس الخميس، أن طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات سقطت في منطقة الأزرق شرقي المملكة، بعد أن قصرت عن الوصول إلى هدفها، ما أسفر عن إصابة طفلين بجروح، وتسبب في أضرار مادية بالغة داخل منطقة سكنية.

الحرس الثوري الإيراني يعلن نقل جميع المواد النووية إلى "أماكن آمنة"

أعلن جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني، أمس الخميس، أن بلاده قامت بنقل جميع المواد النووية إلى أماكن آمنة، في خطوة وصفها بأنها احترازية في ظل ما تشهده البلاد من تصعيد عسكري مع إسرائيل.

إيران إسرائيل تل أبيب طهران أوكرانيا روسيا موسكو

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