شفاء الأورمان: استقبال 3500 طفل بالإقامة الداخلية للمستشفى خلال عام

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر ، استقبال 3500 طفل بالإقامة الداخلية لعلاج أورام الأطفال ، وذلك خلال عام من شهر يونيو الماضي وحتى الآن ، لتلقى رعاية طبية شاملة على مدار الساعة ، في بيئة علاجية متكاملة.

ويضم القسم الداخلي غرفا مخصصة لعلاج الأطفال تراعى الجوانب النفسية والصحية، وتوفر كل سبل الراحة والمتابعة الطبية اللازمة لكل طفل خلال فترة إقامته، مع تقديم العلاج والتغذية والدعم النفسي، ضمن باقة متكاملة من الخدمات.



وأوضح الدكتور محمود الزمبيلي مدير مستشفي شفاء الاورمان لعلاج سرطان الأطفال، أن الإقامة الداخلية بالمستشفى هى امتداد طبيعى لخطة العلاج الكامل للأطفال ، مؤكدا أنهم يوفرون داخل القسم بيئة صحية متكاملة ، تمكن الأطفال من تلقى العلاج فى أجواء مريحة وآمنة.

من جانبه شدد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، على أن كل سرير فى القسم الداخلى هو وسيلة أمل للمرضى، لافتا إلى أن كل العاملين بالمستشفى يعملون على توفير هذه الخدمة لأطفال الصعيد مجانا، مؤكدا أنها ليست إقامة بل فرصة حقيقية لاستعادة الحياة للاطفال مرضى السرطان.