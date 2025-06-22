أخبار الفن| بيان تحذيري لمحامي شجون الهاجري.. ورانيا يوسف تفتتح ستوديو رقص

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: بيان تحذيري لمحامي شجون الهاجري، رانيا يوسف تفتتح ستوديو رقص، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

تستعد الفنانة مروة ناجي، لإحياء حفلا غنائيا ساهرا لها على مسرح سيريناتا بالعاصمة اللبنانية بيروت، يوم السبت 5 يوليو المقبل.

أصدر المحامي جراح مبارك الواوان، دفاع الفنانة شجون الهاجري، بيانا تحذيريا عبر حسابه على موقع X، بعد القبض على موكلته من قبل وزارة الداخلية الكويتية.

وجه الفنان مراد مكرم نصيحة إلى الرجال بعدم النداء على المرأة باسمها في الأماكن العامة، موضحًا أنه تعلم ذلك منذ الصغر.

طرحت الفنانة التونسية شيماء هلالي، أحدث أغانيها التي تحمل اسم كل الحكاية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

نشر الفنان محمد حماقي، عدة صور وفيديوهات، من حفله الغنائي ليلة أمس السبت 21 يونيو، في مهرجان موازين بالمغرب، وذلك من خلال خاصية ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام.

ظهرت الفنانة أنغام، في مقطع فيديو متداول من حفلها الأخير في دولة الكويت، أول أمس الجمعة 20 يونيو، بموقف مفاجئ من أحد الحضور.

افتتحت الفنانة رانيا يوسف ستوديو رقص في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتعليم الرقص الشرقي للسيدات.

ظهر الفنان زياد برجي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مهرجان موازين في دولة المغرب، إذ يشارك في فعاليات المهرجان بحفل غنائي.

تنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحي والصيف ، ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال.

ظهر الفنان تامر حسني في مقطع فيديو تم تداوله خلال الفترة الماضية مع إحدى الفتيات، ما جعل جمهوره يتساءل عن هوية تلك الفتاة.

فاجأت الفنانة كارمن سليمان، جمهور حفلها الأخير في مهرجان موازين بالمغرب، بموقف رومانسي لزوجها الملحن مصطفى جاد.