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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| بيان تحذيري لمحامي شجون الهاجري.. ورانيا يوسف تفتتح ستوديو رقص

أخبار الفن
أخبار الفن
قسم الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: بيان تحذيري لمحامي شجون الهاجري، رانيا يوسف تفتتح ستوديو رقص، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

مروة ناجي تحيي حفلا غنائيا في لبنان.. 5 يوليو

تستعد الفنانة مروة ناجي، لإحياء حفلا غنائيا ساهرا لها على مسرح سيريناتا بالعاصمة اللبنانية بيروت، يوم السبت 5 يوليو المقبل.

بعد القبض عليها.. محامي الفنانة شجون الهاجري يصدر بيانا تحذيريا

أصدر المحامي جراح مبارك الواوان، دفاع الفنانة شجون الهاجري، بيانا تحذيريا عبر حسابه على موقع X، بعد القبض على موكلته من قبل وزارة الداخلية الكويتية.

مراد مكرم: عيب تنادي ست باسمها في مكان عام

وجه الفنان مراد مكرم نصيحة إلى الرجال بعدم النداء على المرأة باسمها في الأماكن العامة، موضحًا أنه تعلم ذلك منذ الصغر.

كل الحكاية.. شيماء هلالي تطرح أحدث أغانيها

طرحت الفنانة التونسية شيماء هلالي، أحدث أغانيها التي تحمل اسم كل الحكاية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

محمد حماقي يرفع علم المغرب بحفل مهرجان موازين

نشر الفنان محمد حماقي، عدة صور وفيديوهات، من حفله الغنائي ليلة أمس السبت 21 يونيو، في مهرجان موازين بالمغرب، وذلك من خلال خاصية ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام.

بسبب وردة.. معجب يفاجئ أنغام ورد سريع للفنانة بحفل الكويت

ظهرت الفنانة أنغام، في مقطع فيديو متداول من حفلها الأخير في دولة الكويت، أول أمس الجمعة 20 يونيو، بموقف مفاجئ من أحد الحضور.

عايزة تغير مود الستات.. رانيا يوسف تفتتح ستوديو رقص في دبي

افتتحت الفنانة رانيا يوسف ستوديو رقص في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتعليم الرقص الشرقي للسيدات.

موضوع قضائي.. زياد برجي يعلق على أزمته مع إليسا

ظهر الفنان زياد برجي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مهرجان موازين في دولة المغرب، إذ يشارك في فعاليات المهرجان بحفل غنائي.

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يتفوق على الجميع وتامر حسني يلاحقه

تنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحي والصيف ، ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال.

تامر حسني يظهر مع موديل كليب ملكة جمال الكون مرة أخرى

ظهر الفنان تامر حسني في مقطع فيديو تم تداوله خلال الفترة الماضية مع إحدى الفتيات، ما جعل جمهوره يتساءل عن هوية تلك الفتاة. 

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فاجأت الفنانة كارمن سليمان، جمهور حفلها الأخير في مهرجان موازين بالمغرب، بموقف رومانسي لزوجها الملحن مصطفى جاد.

شجون الهاجري رانيا يوسف مروة ناجي محمد حماقي أنغام إليسا تامر حسني

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