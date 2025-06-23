الأنبا توماس يلتقي الأخوات الراهبات بالإيبارشية

التقى نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب المطران، حيث ألقى نيافته عظة الذبيحة الإلهية حول "إنجيل الأحد الرابع من شهر بؤونة"، مشيرًا إلى أهمية التحلي بالمحبة في حياتنا، خاصة محبة الأعداء.

كذلك، قدم صاحب النيافة كلمات التشجيع للأخوات الراهبات، مؤكدًا لهن أهمية التفاني في الخدمة، معبرًا عن امتنانه لهن، من أجل جميع مجهوداتهن المبذولة على كافة المستويات، داخل الإيبارشيّة.

وفي ختام اللقاء، تمت زيارة مقر العاصمة الإدارية الجديدة، والتعرف على أبرز معالمها ومنها: كاتدرائية ميلاد المسيح.