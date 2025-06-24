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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي:الأهلي ضيع فوزا تاريخيا بنتيجة كبيرة

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
باسنتي ناجي

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي تعادل الأهلي أمام بورتو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"الأهلي ضيع فوز تاريخي بنتيجة كبيرة مع فريق أوربي له تاريخ كبير ".

وكان المدير الفني للنادي الأهلي، ريكاردو ريبيرو،  قد علق على تعادل فريقه المثير أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

وفي تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، أشاد ريبيرو بجماهير النادي الأهلي، قائلاً: “مشجعو الأهلي مبهرون للغاية، الأجواء كانت رائعة، وكأننا نلعب في القاهرة.” وأضاف: “كنا نرغب في تحقيق الفوز، ولكن أضعنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بحسم اللقاء لصالحنا.”


الأهلي يودّع البطولة رغم الأداء المشرف

ورغم الأداء الهجومي القوي، لم يتمكن الأهلي من التأهل إلى الدور المقبل، بعد أن اكتفى بالتعادل الثالث له في المجموعة، لينهي مشواره برصيد نقطتين فقط. اللقاء أمام بورتو كان مليئًا بالإثارة، وشهد تسجيل ثمانية أهداف تقاسمها الفريقان بالتساوي، إلا أن النتيجة لم تكن كافية لإبقاء الأهلي في المنافسة.


 

ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الدور الأول

شهدت المجموعة الأولى إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث تصدّر فريق بالميراس البرازيلي الترتيب بعد تعادل مثير مع إنتر ميامي الأمريكي، بعدما كان متأخرًا بهدفين دون رد. هذا التعادل منح بالميراس الصدارة بفارق الأهداف، وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:


 

  1. بالميراس البرازيلي – 5 نقاط
  2. إنتر ميامي الأمريكي – 5 نقاط
  3. بورتو البرتغالي – نقطتان
  4. الأهلي المصري – نقطتان


 


 

وبذلك، غادر الأهلي البطولة من الدور الأول رغم الأداء القوي والتشجيع الجماهيري اللافت، ليبدأ التفكير في الاستحقاقات القادمة ومواصلة البناء للمستقبل.

مهيب عبد الهادي الاهلي الزمالك

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