القبض على سائق ميكروباص تعدى على سيدتين بالضرب في الإسكندرية.. فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى بالسب والضرب على سيدتين بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد السيدتان الظاهرتان بمقطع الفيديو (عاملتَيْن – مقيمتين بالإسكندرية)، وبسؤالهما قررتا أنه بتاريخ 22 الجارى وأثناء إستقلالهما السيارة الميكروباص المشار إليها حدثت مُشادة كلامية بينهما وقائدها لرغبتهما فـى تحرك السيارة دون إنتظار باقى الركاب، قام على إثرها المذكور بالتعدى عليهما بالسب ومحاولة التعدى عليهما بالضرب.

أمكن تحديد وضبط السيارة "غير مرخصة ومثبت عليها لوحات غير مؤمنة" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.