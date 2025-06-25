المؤبد للمتهمين بالإتجار في المخدرات وحيازة سلاح بدون ترخيص بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لكل من "سمير ف. ع. إ" و"محمد خ. م. ع. ع"، لاتهامهما بالاتجار في مواد مخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.



صدر الحكم برئاسة المستشار د. رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد سعفان ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد ضبطهما بحوزتهما كميات من مخدرات متنوعة، بينها الهيروين والميثامفيتامين، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص (فرد خرطوش) وطلقة من ذات العيار.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة - الدائرة الرابعة - بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، بحق عامل، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.