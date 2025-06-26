أخبار السيارات| أسعار إنفينيتي QX60 موديل 2026 في السعودية .. شاهد | تويوتا ياريس GR موديل 2025

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصرية الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يحتوي داخل سوق السيارات المصرية على الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة إنفينيتي عن طرازها الجديد إنفينيتي QX60 موديل 2026 في السعودية، وتنتمي QX60 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا ياريس GR موديل 2025، وتنتمي ياريس لفئة السيارات الهاتشباك الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

يحتوي سوق السيارات المصرية على الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.



