قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات بدخول طلاب الثانوية العامة للجانهم 8:30 صباحا و التفتيش قبل الامتحان
بعد قرار الرئيس السيسي بالزيادة.. طريقة الاستعلام عن المعاشات 2025
طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان استعداداً لآداء الفيزياء والتاريخ
أخبار التكنولوجيا| حظر جماعي للمجموعات وحسابات فيسبوك وإنستجرام يغضب الجميع.. واتساب ستحد من عرض الإعلانات في بعض الدول
جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي
الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا
دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور
اشتعال سوبر ماركت .. معركة بالمولوتوف والأسلحة البيضاء بين عائلتين بكرداسة
ترامب يدرس الإعلان عن بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» قبل نهاية ولايته
التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة "الفيزياء والتاريخ" إلى لجان امتحانات الثانوية العامة
ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب تطورات التهدئة بين إيران وإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أسعار إنفينيتي QX60 موديل 2026 في السعودية .. شاهد | تويوتا ياريس GR موديل 2025

أخبار السيارات
أخبار السيارات
إبراهيم القادري

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصرية الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يحتوي داخل سوق السيارات المصرية على الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة إنفينيتي عن طرازها الجديد إنفينيتي QX60 موديل 2026 في السعودية، وتنتمي QX60 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا ياريس GR موديل 2025، وتنتمي ياريس لفئة السيارات الهاتشباك الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

يحتوي سوق السيارات المصرية على الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.


 

أرخص 5 سيارات مستعملة أودي A8 الفاروميو جوليا موديل 2025 أسعار إنفينيتي QX60 موديل 2026 تويوتا ياريس GR موديل 2025 بروتون جين 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

حديقة الحيوان

مدير حديقة الحيوان يعلن موعد الافتتاح رسميا.. زيادة 3 أضعاف في أعداد الحيوانات

فيفا

فيفا يجدد إيقاف القيد على 5 أندية مصرية بسبب 10 قضايا..وهذا موقف الزمالك وبيراميدز

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيارة السعودية العائلية

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط

برقم الجلوس .. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط لعام 2024 /2025

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

ترشيحاتنا

ارشيفي

روسيا .. القوات الجوية تدمر 50 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

ترامب

بسبب ضربات إيران .. إدارة ترامب تقلص مشاركة المعلومات السرية مع الكونجرس

أرشيفية

سألونا إن كانت الساعة الواحدة مناسبة.. ترامب يسخر من الهجوم الإيراني على قاعدة العديد

بالصور

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى

طريقة عمل عصير التفاح البيتي بالليمون

طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد