بسبب كرة القدم .. طالب يعتدى على زميلة بسلاح ابيض فى باب الشعرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية حول قيام طالب بالتعدى على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول طالب مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية " مصاب بعدة جروح قطعية"، وطرف ثان طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وذلك لخلاف بينهما على لعب كرة القدم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها.

تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.