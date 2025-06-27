ماكرون يحذر من اتخاذ إجراءات مضادة حال فرض أمريكا رسوما على فرنسا

هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإتخاذ إجراءات مضادة إذا فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما علي باريس حيث قال “ سنتخذ إجراءات مضادة إذا فرضت أميركا علينا رسوما بنسبة 10% ”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون​ حذّر من أنّ "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتّحدة على البرنامج النووي الإيراني والتي اتّسمت بـ"فعالية حقيقية" يتمثّل بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي.



وفي تصريحات للصحافيين في بروكسل في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، قال ماكرون إنّ مثل هكذا سيناريو :"سيمثّل انحرافا وإضعافا جماعيا"، مشيرا إلى أنّه وفي مسعى منه "للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي" يعتزم التحدّث "خلال الأيام المقبلة" مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بدءا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث وإياه الخميس.

وأضاف: “نأمل أن يكون هناك تقارب حقيقي في وجهات النظر، لأنّ الهدف هو عدم استئناف أنشطة انتشار نووي من جانب إيران ”.



وختم الرئيس الفرنسي: "لقد شعرتُ بأنّ الرئيس ترامب مصمّم وراغب جدا بشأن التوصل إلى نهاية للحرب في غزة ومدرك لأهمية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.