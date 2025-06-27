قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهجرة النبوية..محطة فاصلة في تاريخ الأمة الإسلامية
شهيدان وعدد من المصابين بنيران الاحتلال شمالي رفح الفلسطينية
استشهاد 8 فلسطينيين .. مجـ.زرة جديدة في مدرسة بـ حي التفاح
Africa Health ExCon.. مطالبات بإنشاء وكالة دولية للذكاء الاصطناعي
ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب
التمريرة بـ 40 ألف جنيه استرليني.. بنود مثيرة في عقد رونالدو الجديد مع النصر
8 شهداء وعدد من الجرحى في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بغزة
مصر الأولى إفريقيًا والسادسة عالميًا في تصنيف "الجنوب العالمي" لعام 2024
وزير الري: علاقات مصر وجيبوتي ترسخت عبر عقود طويلة من التعاون الأخوي
ماكرون: نطالب إيران بعدم استئناف التخصيب والسماح بعودة التفتيش الدولي
مجالس الذاكرين.. 2963 ندوة دينية لمواجهة الإرهاب والتطرف والتراجع الأخلاقي
تعميق التعاون بين مصر والصين لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون يحذر من اتخاذ إجراءات مضادة حال فرض أمريكا رسوما على فرنسا

ماكرون
ماكرون
محمود نوفل

هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإتخاذ إجراءات مضادة إذا فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما علي باريس حيث قال “ سنتخذ إجراءات مضادة إذا فرضت أميركا علينا رسوما بنسبة 10% ”.

وكان  الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون​ حذّر من أنّ "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتّحدة على البرنامج النووي الإيراني والتي اتّسمت بـ"فعالية حقيقية" يتمثّل بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي.


وفي تصريحات للصحافيين في بروكسل في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، قال ماكرون إنّ مثل هكذا سيناريو :"سيمثّل انحرافا وإضعافا جماعيا"، مشيرا إلى أنّه وفي مسعى منه "للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي" يعتزم التحدّث "خلال الأيام المقبلة" مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بدءا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث وإياه الخميس.

وأضاف: “نأمل أن يكون هناك تقارب حقيقي في وجهات النظر، لأنّ الهدف هو عدم استئناف أنشطة انتشار نووي من جانب إيران ”.


وختم الرئيس الفرنسي: "لقد شعرتُ بأنّ الرئيس ترامب مصمّم وراغب جدا بشأن التوصل إلى نهاية للحرب في غزة ومدرك لأهمية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ترامب ماكرون ايران غزة الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكثر من 2000 جنيه زيادة| مفاجأة لأصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس السيسي

أكثر من 2000 جنيه زيادة بالمعاش| مفاجأة لهؤلاء بعد قرار الرئيس السيسي رسميًا

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

الاهلي

الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

ترشيحاتنا

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

حملة قومية للتبرع بالدم

الصحة تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في المحافظات

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

تفاصيل زيارة رئيس FLYON Aero الإيطالية للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

بالصور

جنرال موتورز متهمة أمام القضاء بالسماح للصوص بسرقة سياراتها

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

بداية جديدة.. كنزي مدبولي تثير الجدل بالقفز في البسين بعد كتب الكتاب

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

موجة أخرى من استدعاءات السيارات تدفع فورد لقرار غير مرغوب فيه

فورد
فورد
فورد

مثلث حماس يثير الجدل في صورة موظفي تسلا.. وتصرف غريب من الشركة

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد