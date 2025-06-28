محافظ القليوبية: التبرع بالدم سلوك حضاري يعكس روح التكافل والتضامن

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم المركز الإقليمي للدم بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال حملة التبرع بالدم التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.



وأكد المحافظ أن هذا الحدث يأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى والمصابين.

ووجه المحافظ دعوة مفتوحة لكافة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الإيجابية في فعاليات الحملة، مشددًا على أن التبرع بالدم يعد سلوكًا حضاريًا وواجبًا وطنيًا يعكس روح التكافل والتضامن، ويساهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية أعدت، بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم، خطة متكاملة لتنظيم الاحتفال تشمل تنفيذ حملات للتبرع في عدد من المنشآت الحيوية والمواقع العامة، إلى جانب برامج توعية تستهدف نشر ثقافة التبرع الطوعي والدوري بالدم بين المواطنين.

زتم تحديد نقاط تمركز لسيارات التبرع بالدم في أنحاء المحافظة لتسهيل مشاركة المواطنين. شملت هذه النقاط: مركز دم بنها الإقليمي، ومجمع مواقف بنها، ومحطة قطار بنها، وميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، ومركز دم متنقل بشارع 15 مايو بشرق شبرا الخيمة، ومواقف شبين القناطر، ومركز دم شبين القناطر، وبنك دم طوخ.