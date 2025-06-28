قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة الاستثمار: إطلاق حملة ترويجية تستهدف المستثمرين المصريين و العرب خلال أيام
400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر
إيران تعيد فتح المجال الجوي بوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة
البيئة: تتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر بالأقمار الصناعية
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بمتابعة دقيقة لصيانة الطرق وإزالة عوائق الحوادث.. والدائري الإقليمي أولوية
الرئيس يوجه الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون وإزالة أسباب الحوادث فورا
أحمد حسن: اليوم جلسة بين ريبيرو والخطيب لبحث أسباب نتائج الفريق بكأس العالم
عاجل | صور أقمار صناعية: معدات ثقيلة وأعمال حفر إضافية في منشأة فوردو النووية بإيران
برامج تدريبية للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: مؤتمر صحفى للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات الشيوخ..الثلاثاء
حلف الناتو.. قدرات عسكرية نوعية لوقف القوى الصاعدة وردع نووي لمواجهة روسيا
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تستبدل شاشة الموت الزرقاء بلون جديد في ويندوز.. شاومي تطلق ساعة Watch S4 بتصميم متطور ومواصفات قوية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بسبب تآكل الزيارات… جوجل تقدم نظاما جديدا لأصحاب المواقع لزيادة أرباحهم
 

وجدت شركة جوجل نفسها في موقف حساس، حيث قد تؤدي الإجابات التي يتم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تقليل تدفق الزوار إلى مواقع الأخبار ومقدمي المحتوى الآخرين. 


بعد 40 عاما.. مايكروسوفت تستبدل شاشة الموت الزرقاء بلون جديد في ويندوز
 

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن تغيير طال انتظاره في تجربة مستخدمي نظام ويندوز "الشاشة الزرقاء للموت" BSOD، التي تظهر عند حدوث أعطال حرجة في النظام، ستحصل على ترقية بعد 40 عاما من إطلاقها، حيث سيتم استبدال اللون الأزرق الشهير بلون أسود، في خطوة تتماشى مع الهوية التصميمية الجديدة لنظام Windows 11.


لمشاهدة أذكى وتجربة أسهل.. يوتيوب يغير طريقة بحثك عن الفيديوهات
 

أعلنت منصة يوتيوب في تدوينة رسمية عن إطلاق ميزتين جديدتين اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، وتهدفان إلى مساعدة المستخدمين في العثور على المعلومات بسرعة أكبر وفهم المحتوى بشكل أعمق.


 

جرب ملابسك قبل ما تشتريها.. جوجل تطلق تطبيق Doppl للقياس الافتراضي

 

أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، تطبيقا تجريبيا جديدا يدعى Doppl، يهدف إلى تمكين المستخدمين من تجربة الملابس افتراضيا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. 


ببطارية تدوم 8 أيام.. شاومي تطلق ساعة Watch S4 بتصميم متطور ومواصفات قوية
 

كشفت شركة شاومي، رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Watch S4 بقياس 41 ملم، خلال مؤتمرها لأنظمة التكامل بين الإنسان والسيارة والمنزل. 


موتورولا تكشف عن قائمة هواتفها المؤهلة لتحديث أندرويد 16.. هل هاتفك من بينها؟
 

أطلقت شركة جوجل Google، نظام التشغيل أندرويد 16 في شهر يونيو الجاري، أي قبل الموعد المعتاد بعدة أشهر، هذا الإطلاق المبكر يعني أن هواتف موتورولا Motorola، من المرجح أن تتلقى التحديث الجديد في وقت أقرب من المعتاد. 


فيفو تعلن عن Vivo X200 FE هاتف رائد بمواصفات قوية وتصميم أنيق
 

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن هاتفها الجديد Vivo X200 FE في تايوان، كما سيصل قريبا إلى أسواق أخرى، يأتي الهاتف بتصميم جذاب، بطارية قوية، وكاميرات بتقنيات Zeiss كل ذلك في هيكل صغير الحجم يسهل حمله.

لا تتفاجأ إن نسيت ما كتبته بـChatGPT.. الذكاء الاصطناعي قد يسرق قدرتك على التفكير

كشفت دراسة حديثة من مختبر الوسائط بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT Media Lab، عن نتائج مثيرة للقلق حول التأثير العقلي المتزايد لاستخدام نماذج اللغة الكبيرة مثل ChatGPT، خاصة في المهام المعقدة كـ كتابة المقالات والتفكير النقدي.
 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

لماذا أوصى النبي بقراءة سورة الملك كل ليلة

لماذا أوصى النبي بقراءة سورة الملك كل ليلة؟.. الإفتاء تكشف فضلها

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. هذا ما يحدث للجسم عند تناول البرقوق| علامات قوية تكشف عن وجود تليف الكبد

السجائر الإلكترونية

دراسة تكشف مفاجآت عن السجائر الالكترونية| تفاصيل

حمض اليوريك

أبرزها الفول واللحوم المُصنعة.. أطعمة ترفع حمض اليوريك بالجسم

بالصور

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد