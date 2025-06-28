أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تستبدل شاشة الموت الزرقاء بلون جديد في ويندوز.. شاومي تطلق ساعة Watch S4 بتصميم متطور ومواصفات قوية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بسبب تآكل الزيارات… جوجل تقدم نظاما جديدا لأصحاب المواقع لزيادة أرباحهم



وجدت شركة جوجل نفسها في موقف حساس، حيث قد تؤدي الإجابات التي يتم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تقليل تدفق الزوار إلى مواقع الأخبار ومقدمي المحتوى الآخرين.



بعد 40 عاما.. مايكروسوفت تستبدل شاشة الموت الزرقاء بلون جديد في ويندوز



أعلنت شركة مايكروسوفت، عن تغيير طال انتظاره في تجربة مستخدمي نظام ويندوز "الشاشة الزرقاء للموت" BSOD، التي تظهر عند حدوث أعطال حرجة في النظام، ستحصل على ترقية بعد 40 عاما من إطلاقها، حيث سيتم استبدال اللون الأزرق الشهير بلون أسود، في خطوة تتماشى مع الهوية التصميمية الجديدة لنظام Windows 11.



لمشاهدة أذكى وتجربة أسهل.. يوتيوب يغير طريقة بحثك عن الفيديوهات



أعلنت منصة يوتيوب في تدوينة رسمية عن إطلاق ميزتين جديدتين اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، وتهدفان إلى مساعدة المستخدمين في العثور على المعلومات بسرعة أكبر وفهم المحتوى بشكل أعمق.





أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، تطبيقا تجريبيا جديدا يدعى Doppl، يهدف إلى تمكين المستخدمين من تجربة الملابس افتراضيا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



ببطارية تدوم 8 أيام.. شاومي تطلق ساعة Watch S4 بتصميم متطور ومواصفات قوية



كشفت شركة شاومي، رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Watch S4 بقياس 41 ملم، خلال مؤتمرها لأنظمة التكامل بين الإنسان والسيارة والمنزل.



موتورولا تكشف عن قائمة هواتفها المؤهلة لتحديث أندرويد 16.. هل هاتفك من بينها؟



أطلقت شركة جوجل Google، نظام التشغيل أندرويد 16 في شهر يونيو الجاري، أي قبل الموعد المعتاد بعدة أشهر، هذا الإطلاق المبكر يعني أن هواتف موتورولا Motorola، من المرجح أن تتلقى التحديث الجديد في وقت أقرب من المعتاد.



فيفو تعلن عن Vivo X200 FE هاتف رائد بمواصفات قوية وتصميم أنيق



أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن هاتفها الجديد Vivo X200 FE في تايوان، كما سيصل قريبا إلى أسواق أخرى، يأتي الهاتف بتصميم جذاب، بطارية قوية، وكاميرات بتقنيات Zeiss كل ذلك في هيكل صغير الحجم يسهل حمله.

كشفت دراسة حديثة من مختبر الوسائط بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT Media Lab، عن نتائج مثيرة للقلق حول التأثير العقلي المتزايد لاستخدام نماذج اللغة الكبيرة مثل ChatGPT، خاصة في المهام المعقدة كـ كتابة المقالات والتفكير النقدي.

