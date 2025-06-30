توك شو..رسائل حاسمة حول حادث "الإقليمي" وملفات هامة في السياسة والفن والقانون

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أحمد موسى: كامل الوزير مقاتل ومش بيخاف وبتشرف أنى بتكلم عنه .. فيديو



كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه لا توجد واحدة من بناتنا توفاها الله في حادث المنوفية إلا وحقها سيأتي، وكل مسئولي الدولة تحركوا بداية من رئيس الدولة، ومفيش حد هيقصر في دوره .

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفريق كامل الوزير يعمل منذ توليه الوزارة في 2019 نهضة ونقلة لم تحدث في تاريخ مصر.

وتابع موسى : قائلا : أنا بتشرف أني أتكلم عن الفريق كامل الوزير لأنه من الناس اللي بتحب الشغل مش من هواة المكاتب، والراجل ده مقاتل برتبة فريق وقائد عسكري وملتزم ومنضبط بيطيع الأوامر، والمقاتل مش بيخاف .

أحمد موسى عن حادث الطريق الإقليمي: بعض الناس عندهم تصفية حسابات شخصية



قال الإعلامي أحمد موسى أن كل من يعمل في منصب يكون له أعداء، لأنهم لا يريدون له العمل، لافتا إلى أنه لا يوجد أحد فوق الحساب في مصر، وكل من تسبب في الجريمة المفجعة سوف يلاقي حسابه.

وأكد موسى خلال برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أنه لا أحد يدافع عن أخطاء ونريد كشعب تطبيق القانون والعدالة على الجميع وهذا من شأنه أن يطمئن كل مواطن، وحق أولادنا وأسرنا سيأتي بواسطة النيابة العامة من خلال معرفة المسئول عن أي تقصير تسبب في الحادث.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: محدش يقدر يهبد أو يفتي أو يتقول على أي شخص لأن هناك نيابة عامة معنية بالأمر وكل من يهبد هراء لا يمكن تصديقه.

وأكمل: بعض الناس عندهم تصفية حسابات شخصية وإحنا عارفين كده كويس والناس عارفاهم ومش لازم نقول أسماء وفي ناس ولجان شغالة على السوشيال ميديا، ومش عاوزينك تدخل في احتفالات ثورة 30 يونيو.

فاروق فلوكس: ذهبت للمسرح يوم جنازة والدتي.. والفن لم يأخذني من الهندسة



كشف الفنان القدير فاروق فلوكس عن تفاصيل إنسانية مؤثرة من حياته الشخصية، أبرزها لحظة وفاة والدته، والتي تصادفت مع التزام فني لم يستطع التخلي عنه.

وقال فاروق فلوكس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "والدتي توفيت الساعة خمسة وتلت، وكان وقتها بالليل ومكنش ينفع تتدفن، تأجلت الجنازة لتاني يوم، وأنا كان عندي التزام في المسرح، فروحت المسرح وماقدرتش أحضر جنازتها".

كما تحدث فاروق فلوكس، عن عشقه لمهنة الهندسة، مشيرًا إلى أنه رغم انشغاله بالفن، ظل محبًا للعمل الهندسي واحتفظ بزملائه في المجال، وقال: "أنا خريج كلية هندسة سنة 1963، ومازلت حتى الأن احب اكون مهندس وبحبها جدًا وبحب العمل الهندسي واشتغلتها وأنا رئيس قطاع في شركة، والفن مخدنيش منها ولحد دلوقتي محتفظ بزملائي".



أحمد موسى: حادث الإقليمي لن يمر دون حساب والدولة لا تتهاون في حق الضحايا



أكد الإعلامي أحمد موسى أن حادث الطريق الإقليمي، الذي أسفر عن وفاة 19 فتاة من محافظة المنوفية، لن يمر مرور الكرام، مشددًا على أن القانون سيأخذ مجراه، وأن الدولة لن تتهاون في محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يعمل منذ عام 2019 على تطوير شامل لمنظومة النقل والمواصلات، وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر من قبل، مشيرًا إلى أن كل مسؤول ناجح له خصوم يسعون لإسقاطه.

وشدد موسى على أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق، رافضًا ما وصفه بـ"الهبد والتأليف" من بعض الأطراف على مواقع التواصل، قائلاً: "في ناس عندها تصفية حسابات وشغل لجان، لكن الرأي العام واعي ومش هيصدق كل حاجة".

وأضاف: "نحن لا ندافع عن خطأ، بل نطالب بالعدالة وتطبيق القانون على الجميع، وحق الضحايا سيعود لأسرهم عبر المسار القانوني السليم".

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن كل مؤسسات الدولة، من أول القيادة السياسية وحتى أصغر مسؤول، تحركت فور وقوع الحادث، ولن يُترك حق أي من الضحايا دون رد.

أحمد موسى: كامل الوزير عمل نهضة ونقلة لم تحدث في تاريخ مصر |فيديو



تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن حادث الطريق الإقليمي والذي راح ضحيته 19 فتاة من المنوفية، قائلا: محدش يقدر يهبد أو يفتي أو يتقول على أي شخص لأن هناك نيابة عامة معنية بالأمر وكل من يهبد هراء لا يمكن تصديقه.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفريق كامل الوزير يعمل منذ توليه الوزارة في 2019 نهضة ونقلة لم تحدث في تاريخ مصر.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن كل من يعمل في منصب يكون له أعداء، لأنهم لا يريدون له العمل، لافتا إلى أنه لا يوجد أحد فوق الحساب في مصر، وكل من تسبب في الجريمة المفجعة سوف يلاقي حسابه.

رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب يكشف سر تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة



أكد النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قانون الرياضة يناقش بالمجلس منذ عام 2021، مشيرا إلى أن القانون مر بالعديد من التعديلات أبرزها أزمة الإستثمار الرياضي.

وقال محمود حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن قانون الرياضة يهدف التعديل لتشجيع الأندية لدعم أنشطتها، خاصة من خلال إستثمارات جديدة والإرتقاء بالمنظومة.

ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقامت بإدخال عدد من التعديلات عليها فضلاً عن إدخال العديد من التعديلات الأخرى على مواد قانون الرياضة بالتوافق بين أعضاء اللجنة والسيد وزير الشباب والرياضة.

برلماني: أرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر



أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم يوم الجمعة الماضية بمقترح لتعديل عدد من النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الفلسفة الحاكمة للتعديلات التي طرحها ترفض من حيث المبدأ مناقشة القانون بهذه الصورة وفي هذا التوقيت الذي وصفه بغير المناسب.

وأوضح "البياضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوقت الراهن لا يسمح بإقرار تشريع بهذه الدرجة من الحساسية والتأثير المجتمعي، مؤكدًا أن البيانات والإحصائيات التي استند إليها مشروع القانون الحالي قديمة وغير محدثة ولا تعكس الواقع الحالي بدقة.

أشار إلى أن التعديلات التي يقترحها ترتكز على تحريك الأجرة بشكل تدريجي، مع ترحيل باقي المواد الجدلية والتشريعات ذات التأثير الواسع إلى فترة لاحقة، تتيح فيها دراسة أوسع ومشاركة مجتمعية حقيقية، قائلًا: "أنا أرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر، وأؤيد فقط تحرير الأجرة لتصبح مساوية للقيمة السوقية بعد فترة انتقالية لا تقل عن 7 سنوات"، مشددًا على أهمية أن يتم ذلك دون المساس بالاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، خاصة الفئات غير القادرة.

كامل الوزير: هخدم بلدى لحد ما أموت و اسألوا عني زملائي .. فيديو

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل على دعوات البعض تخليه عن منصبة بعد حادث الطريق الإقليمى قائلا : الحادث المؤلم دفعنى إلى النزول شخصياً لتفقد الطريق ومتابعة مجريات التحقيقات، مضيفاً: "إلى من يريدونني أن أرحل.. والله لن أتركها حتى أموت، اسألوا عني زملائي في الكلية وأساتذتي، أنا لست وزيراً غير مؤهل مثلما يقولون".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهى على قناة ten أن حوادث الطرق مسؤولية مشتركة لا يمكن اختزالها في جهة واحدة، موضحاً أن بعض الدول الكبرى لا تعتمد فواصل خرسانية بين الاتجاهين، إلا أن وزارة النقل المصرية تلتزم بكود إنشاء الطرق المحلي الذي يفرض ذلك، ومع ذلك يتم تجاوز هذه الحواجز من قِبل بعض السائقين.

آسر ياسين: أمي كانت تكلمني كل يوم وتبكي وتقولي إنت بتعمل إيه



كشف الفنان أسر ياسين، عن تفاصيل جديدة عن بدايته في مجال الفن وهن حياته الشخصية، قائلا :"أمي لم توافق على عملي في المجال الفني".



وأضاف أسر ياسين، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن :"أمي كانت تكلمني كل يوم وتبكي وتقولي لي أحنا موظفين وانت بتعمل ايه، ووالدي تعمل معي بذكاء وطلب مني النظر للعلامات في عملي إذا لم أوفق في التمثيل أذهب لعمل في الهندسة، واصدقائي دعموني ووقفوا بجوار".



رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة: 3 مليون وحدة للإيجار القديم منهم 500 ألف مغلقة



ناشد مصطفى عبد الرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، ممثلي الشعب ضرورة مراعاة ظروف الملاك خاصة كبار السن والأرامل، مشيرا إلى أن الإيجار القديم طبقا لاحصائيات عام 2017 وصل إلى 3 مليون وحدة منهم 500 ألف وحدة مغلقة، و300 ألف وحدة معلقة والمستأجر يمتلك سكن أخر.

وقال مصطفى عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن مجلس النواب له كامل الصلاحيات على تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هناك عقارات قديمة تنهار، بسبب عدم القيام بالصيانة لها.

وتابع رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، أنه رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية"

رئيس فحص الضرائب: السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيها لعلبة السجائر



قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا.

وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات.

وزير الخارجية: مصر لديها مدرسة دبلوماسية عريقة.. والاتزان الاستراتيجي عقيدتها



قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر لديها مدرسة دبلوماسية عريقة، وأن مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" هو العقيدة الحاكمة للدبلوماسية المصرية، معلقا: “هناك مدرسة للدبلوماسية المصرية تتسم بأنها عريقة، تمتد لنحو 200 عام، ونحن نعتز بها وبالتقاليد الدبلوماسية التي تحكم عملنا”.

رقمنة الكتب والترويج أولوية .. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بوزير الثقافة وزير الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وزير الخارجية يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي جهود وقف إطلاق النار في غزة وزير الخارجية في ضيافة لميس الحديدي الليلة في “كلمة أخيرة ”

مبدأ الاتزان الاستراتيجي

وأكد وزير الخارجية: “مبدأ الاتزان الاستراتيجي هو مبدأ أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار العائلة المصرية قبل عدة سنوات، وهو المبدأ الذي يحكم توجهاتنا الخارجية”.

وتابع، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: “هذا المبدأ يشمل عدة محاور رئيسية ومبادئ، نلتزم بها في وزارة الخارجية، أولها ”المبدأ الخاص بالابتعاد عن الاستقطاب".

وزير الخارجية: الظروف الآن مواتية بشكل كبير لحل أزمة غزة وفرض السلام العادل



أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الظروف الدولية أصبحت أكثر تقبلاً للرؤية المصرية بشأن حل أزمة غزة والقضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف فوري للعدوان على القطاع.

قضايا المنطقة مترابطة.. ولا استقرار دون حل القضية الفلسطينية

أوضح وزير الخارجية، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن مصر ترى أن قضايا الشرق الأوسط مترابطة، وأنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون معالجة جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف أن الرسائل أصبحت واضحة لإسرائيل: لا استقرار لها دون حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل، وهو ما بدأ يحظى بتأييد أوسع لدى المجتمع الدولي.

تأييد دولي متزايد للنهج المصري تجاه غزة

أكد عبد العاطي أن الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، باتت أكثر اقتناعًا بصواب الرؤية المصرية، التي ترى في القضية الفلسطينية محورًا لأي استقرار إقليمي مستدام.

وأضاف أن هناك تحولًا في مواقف القوى الدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي، نحو دعم حل شامل وعادل للصراع.

عمرو أديب يناشد وزير الصحة بنقل الناجية من حادث الطريق الإقليمي لمستشفى مجهز



وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لوزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، عن الناجية من حادث الطريق الإقليمي، والتي تدعى “حبيبة”، قائلا: “يا سيادة وزير الصحة لو حالة حبيبة محتاجة رعاية أكبر أو محتاجة مستشفى مجهز يتم نقلها الليلة فورا من غير اي تاخير”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أكد خلال تفقده اليوم مكان حادث الطريق الإقليمي، أن الطريق يحتاج إلى نحو 50 مليار جنيه لصيانته وتطويره.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن التكلفة التي تم إنشاء الطريق بها وصلت إلى 8 مليار دولار، في حين أن وزير النقل أكد أن الصيانة تحتاج 50 مليار جنيه معلقا “هناك عربات تسير على الطريق بأحمال مضاعفة”.

سيكون هناك 1000 جنيه حزمة للعاملين بالصحف القومية.. رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يوضح



أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تم إقرار حزمة مالية جديدة لجميع العاملين في المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى انه خلال سنة أو سنتين سوف تسترد المؤسسات الصحفية عافيتها وتعود.

وقال عبد الصادق الشوربجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه سيكون هناك 1000 جنيه حزمة للعاملين بالصحف القومية، سوف يتم خصم الضرائب منها حسب الشرائح، مؤكدا أن الزيادة ثابتة وليست مؤقتة.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم إنشاء مدرسة دولية بالشراكة بين أخبار اليوم ومؤسسة دولية، مؤكدا أنه تم إستغلال أصول ومباني أكاديمة أخبار اليوم لعمل المدرسة الدولية