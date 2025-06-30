رئيس بورفؤاد: اختيار الشوارع للرصف طبقا لأولويات محددة

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد ، بدء تطوير ورفع كفاءة شارعي امتداد نور الإسلام "مجمع البنوك" وعادل الجزار واستكمال تطوير شارع الجامعة خلال المرحلة الثانية من الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

وذلك ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم. بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد .

يأتي ذلك فى إطار الخطة الشاملة التى تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير قطاع الطرق بمدينة بورفؤاد ، لتحقيق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات و لمواكبة أعمال التنمية

رافقه خلالها المهندسة احسان بورما وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة بورسعيد، والمهندسة رانيا منير مديرة الادارة الهندسية، والمهندسة ريهام نجيب مديرة إدارة المشروعات، والمهندسة كوثر أشرف مديرة إدارة الطرق، و أمين الجبة والمهندس عمرو الجبة مسئولي شركة الإيمان المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة بالخطة الاستثمارية.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي، بأن الاسبوع الحالي سيشهد بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي إمتداد نور الإسلام "مجمع البنوك" بداية من تقاطعه مع شارع الجامعة وصولاً لشارع عادل الجزار بطول 200 متر ، وشارع عادل الجزار بداية من تقاطعه مع شارع الجامعة وصولاً لشارع 23 يوليو بطول 280 متر ، فضلاً عن استكمال اعمال تطوير شارع الجامعة بداية من شارع محمد متولي الشعراوي وصولاً لشارع الجلاء ،مؤكدا على أن اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية،

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى أن مخطط التطوير يشمل أعمال رصف وتوسعة الطرق، مع الحفاظ على المسطحات الخضراء وإعادة تنسيق الزراعات العشوائية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير، لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة. كما تتواصل أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، ورفع المخلفات بشكل دوري لتيسير الحركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس مدينة بورفؤاد : بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي إمتداد نور الإسلام "مجمع البنوك"

وأضاف الدكتور إسلام بهنساوي بأن المخطط يشهد توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة الإنارة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وأعمال التخطيط ووضع اللوحات الإرشادية.

و أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للفترة من 2024 وحتى 2026.