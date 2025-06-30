برلماني: التحول الرقمي في الجمارك.. الشفافية التي انتظرتها الأسواق

وصف النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الإصلاحات الجمركية بأنها نقلة نوعية نحو الشفافية والعدالة الضريبية، مؤكدًا أن التحول الرقمي في مصلحة الجمارك وتحديث الموقع الإلكتروني يمثلان خطوة أساسية لإصلاح منظومة الاتصالات بين المستثمر والحكومة.

قال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن نظام التخليص المسبق "Pre-Clearance" يُحدث تحولًا في سرعة حركة السلع، ويُقلل زمن التعطيل بالموانئ، ما يوفر تكاليف التخزين والشحن ويُسرّع الدورة الاقتصادية.

وأضاف أن إعادة النظر في التعريفات الجمركية يساعد على تخفيف الأعباء الضريبية عن الصناعات، وفتح الباب أمام تنافسية منتجات مصرية محليًا ودوليًا.

وأوضح الدسوقي أن الإصلاحات تمثل استجابة للحاجة الملحة إلى بيئة تجارية شفافة، تضبط حركة البضائع وتُحارب التهرب عبر رقمنة العمليات وتحديث الفئات الجمركية، ما يعطي ثقة للمستثمر في أن السوق المصري يسير في الاتجاه الصحيح للتحول الرقمي والعادل.

واختتم بالقول: “المستثمرون لم يعد مطلوبًا منهم تجاوب مع نظام بطيء وغامض، بل الآن أمامهم حكومة توفر أدوات تقنية، وبيئة واضحة، تجعل الجمارك شريكًا وليس عقبة.”