محافظ الغربية يهنئ الجيار لتوليه رئاسة مساحة وسط الدلتا: نقدر الكفاءات الوطنية

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، المهندس السيد السيد أبو اليزيد الجيار – مدير عام الإدارة العامة لمديرية المساحة بالغربية – وذلك بمناسبة صدور قرار وزير الموارد المائية والري بتكليفه للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المساحة بوسط الدلتا، في خطوة تعكس الثقة في كفاءته المهنية وسجله المشرف في العمل الهندسي والميداني.

تهنئة محافظ الغربية

وخلال اللقاء، أعرب محافظ الغربية عن خالص تهنئته وتقديره للمهندس الجيار، مؤكدًا أن الدولة تُولي أهمية خاصة لتكريم النماذج المشرفة من أبناءها، ودعم القيادات التي أثبتت كفاءتها على مدار سنوات من العمل الجاد والالتزام، قائلًا: “نُقدّر العقول والخبرات الوطنية، ونُراهن على أبنائنا في بناء الجهاز التنفيذي للدولة بمهنية عالية”.

دعم خدمات المواطنين

وأشار اللواء الجندي إلى أن التعاون المستمر بين المحافظة والهيئة العامة للمساحة يُعد نموذجًا للتكامل المؤسسي، خاصة في ظل الطفرات التنموية التي تشهدها الغربية في مجالات البنية التحتية، والمخططات العمرانية، والمشروعات القومية التي تعتمد على دقة بيانات المساحة.

من جانبه، أعرب المهندس السيد الجيار عن اعتزازه بلقاء السيد المحافظ، مثمنًا الدعم الكبير الذي توليه المحافظة للجهات التنفيذية المختلفة، ومؤكدًا عزمه على بذل أقصى الجهد في المرحلة المقبلة من موقعه الجديد لخدمة محافظات وسط الدلتا، وفي مقدمتها محافظة الغربية.

التعاون المثمر

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الغربية على استمرار التعاون المثمر بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للمساحة في جميع الملفات والمشروعات ذات الصلة، بما يخدم صالح المواطنين ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.