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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ازرع شجرة مانجو في بيتك بخطوات بسيطة.. وابدأ حصادك من البلكونة

زرع شجرة مانجو في بيتك بخطوات بسيطة.. وابدأ حصادك من البلكونة أو الحديقة!
زرع شجرة مانجو في بيتك بخطوات بسيطة.. وابدأ حصادك من البلكونة أو الحديقة!
أسماء عبد الحفيظ

زراعة شجرة المانجو في المنزل تجربة ممتعة ومثمرة، خاصة للصغار، سواء كنت تملك حديقة صغيرة أو حتى بلكونة مشمسة، المانجو من الأشجار التي تتحمل الحرارة وتعيش لسنوات طويلة، وثمارها لذيذة وصحية. إليك خطوات زراعة شجرة مانجو بسهولة من البذرة أو الشتلة.

قدم خبير الزراعة محمد أحمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، طريقة رزاعة شجرة المانجو فى حديقة المنزل.

 اختيار طريقة الزراعة

يمكنك زراعة المانجو بطريقتين:

1. من البذرة نواة ثمرة المانجو

  • اختر ثمرة مانجو ناضجة وجيدة.
  • اكسر النواة الصلبة التي بداخل الثمرة بحذر، واستخرج البذرة الصغيرة التي بداخلها.
  • اغسل البذرة جيدًا واتركها تجف يومًا.
  • يمكنك نقع البذرة في ماء دافئ لمدة 24 ساعة لتحفيز الإنبات.
زرع شجرة مانجو في بيتك بخطوات بسيطة.. وابدأ حصادك من البلكونة أو الحديقة!

2. من شتلة جاهزة

  • وهي الطريقة الأسهل والأسرع للحصول على شجرة مانجو مثمرة.
  • يمكنك شراء شتلة من مشتل موثوق، ويفضل أن تكون بعمر سنة على الأقل.

 تجهيز التربة والوعاء أو المكان المناسب

زرع شجرة مانجو في بيتك بخطوات بسيطة.. وابدأ حصادك من البلكونة أو الحديقة!

إذا كنت ستزرع في أصيص:

اختر أصيصًا كبيرًا 30 سم أو أكثر به فتحات تصريف للماء.

استخدم خليط تربة جيد مكوّن من:
½ تربة زراعية + ¼ رمل + ¼ سماد عضوي 

إذا كنت ستزرع في الحديقة:

احفر حفرة بعمق نصف متر، وضع طبقة من السماد العضوي في القاع.

 زراعة البذرة أو الشتلة

زرع شجرة مانجو في بيتك بخطوات بسيطة.. وابدأ حصادك من البلكونة أو الحديقة!

زراعة البذرة

  • ازرع البذرة على عمق 2 إلى 3 سم في التربة.
  • ضع الجزء المدبب منها إلى الأسفل.
  • غطِّها جيدًا بالتربة ورشّها بالماء بلطف.

زراعة الشتلة

  • ضع الشتلة في منتصف التربة، واملأ الفراغ حول الجذور برفق.
  • اضغط التربة قليلًا لتثبيت الشتلة.
  • رابعًا: العناية بشجرة المانجو

 الري

  • اسقِ الشجرة بانتظام لكن لا تغمرها بالماء.
  • في الصيف: مرة كل 2-3 أيام
  • في الشتاء: مرة أسبوعيًا

 التسميد

  • استخدم سماد عضوي أو سماد غني بالبوتاسيوم والفوسفور كل شهرين.
  •  الإضاءة:
  • تحتاج الشجرة إلى 6-8 ساعات من الشمس يوميًا.

 التقليم

  • ابدأ تقليم الفروع الجانبية عندما تكبر الشجرة قليلًا لتشجيع النمو لأعلى.
  • خامسًا: متى تثمر شجرة المانجو؟
  • إذا زرعتها من بذرة: تبدأ في الإثمار بعد 4 إلى 6 سنوات.
  • إذا زرعتها من شتلة مطعّمة، قد تثمر بعد عامين فقط.
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