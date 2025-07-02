بعد زيارتها لزوجته في المستشفى.. رسالة مؤثرة من كريم الحسيني إلى دنيا عبدالعزيز

وجّه الفنان كريم الحسيني رسالة شكر مؤثرة إلى الفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد زيارتها لزوجته في المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية عقب خضوعها لعملية جراحية.

وشارك الحسيني صورة جمعته بزوجته والفنانة دنيا عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وكتب في رسالته:"مش هاقولك شكرًا على كل موقف عملتيه معايا من ساعة ما عرفتي لأن ده مش جديد عليكي.. لكن هاقولك ربنا يبارك لك ويردهولك في حياتك وبيتك وميزان حسناتك، لأنك يا دنيا حقيقي عملتي معايا نفسيًا اللي طول عمري كنت بحلم بيه من الإخوات وبعضهم.

وتابع قائلًا:"إنتي مش أختي من ساعة فيلم الجراج، إنتي أختي اللي ماولدتهاش أمي.. ربنا يبارك لنا فيكي يا دودو، وأنا مطمن بوجودك وآرائك في كل اللي جاي من مرحلة العلاج، لأنك طلعتي دكتورة وبتفهمي في الطب يا دكتور دنيا."