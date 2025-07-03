سيارات suv جديدة في السوق السعودي

ينتشر داخل سوق السيارات السعودي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان ماجنايت، وشيفروليه جرووف ، وماكسيس d60، وشيرى تيجو 2 برو ، وجيلي جى اكس ٣ برو .

نيسان ماجنايت موديل 2025

تستمد سيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 40 لتر .

نيسان ماجنايت موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 تباع بسعر 66 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 تباع بسعر 77 ألف ريال سعودي .

شيفروليه جرووف موديل 2025

تنتج سيارة شيفروليه جرووف موديل 2025 قوة 110 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلى 170 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 147 نيوتن/متر .

شيفروليه جرووف موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه جرووف موديل 2025 تباع بسعر 60 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه جرووف موديل 2025 تباع بسعر 68 ألف ريال سعودي .

ماكسيس d60 ماكس موديل 2025

تحصل سيارة ماكسيس d60 ماكس موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، وتحتاج إلى 14.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك .

ماكسيس d60 ماكس موديل 2025

سعر سيارة ماكسيس d60 ماكس موديل 2025 في سوق السيارات السعودي بصل إلى 56 ألف ريال سعودي .

شيرى تيجو 2 برو موديل 2025

عزم دوران سيارة شيرى تيجو 2 برو موديل 2025 يصل إلى 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 101 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو .

شيرى تيجو 2 برو موديل 2025

يصل سعر سيارة شيرى تيجو 2 برو موديل 2025 في سوق السيارات السعودي إلى 55 ألف ريال سعودي .

جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة يصل إلى 45 لتر ، وتنتج قوة 1 02 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر .

شيرى تيجو 2 برو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025 تباع بسعر 55 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025 تباع بسعر 57 ألف ريال سعودي .