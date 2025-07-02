رغم فوائدها الصحية.. بذور الشيا تتحول إلى خطر صامت عند الإفراط

في الوقت الذي تُعتبر فيه بذور الشيا من أشهر الأطعمة الخارقة الغنية بالألياف والأوميغا 3، حذر خبراء تغذية من أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

مخاطر الإفراط في تناول بذور الشيا

رغم أن بذور الشيا كنز غذائي حقيقي، إلا أن الاستخدام الخاطئ أو الكمية الزائدة قد تحوّلها إلى مصدر خطر على الصحة. الاعتدال هو السر، والتحضير الصحيح هو الأمان.

وهناك عدة مخاطر للإفراط في تناول بذور الشيا، وفقا لما نشر في موقع Healthline وEatingWell وMedical News Today، وتشمل ما يلي :

ـ انسداد الجهاز الهضمي:

بذور الشيا تمتص كميات كبيرة من الماء وتنتفخ داخل المعدة.

تناولها جافة أو بدون سوائل كافية قد يؤدي إلى انسداد المريء أو الأمعاء.

مخاطر الإفراط في تناول بذور الشيا

ـ اضطرابات هضمية:

الكمية الزائدة من الألياف قد تسبب غازات، انتفاخ، إمساك، أو إسهال.

التأثير يظهر بشكل أكبر لدى من يعانون من القولون العصبي.

ـ انخفاض مفرط في سكر الدم أو الضغط:

بذور الشيا تساعد في خفض سكر الدم، لكن الإفراط بها قد يسبب هبوطًا خطيرًا لدى مرضى السكري أو من يتناولون أدوية الضغط.

ـ التأثير على امتصاص المعادن:

محتواها من "حمض الفيتيك" قد يعيق امتصاص معادن مهمة مثل الحديد، الزنك والكالسيوم.

مخاطر الإفراط في تناول بذور الشيا

ـ زيادة خطر النزيف:

تحتوي على أوميغا 3 بكثافة، مما قد يزيد من ميوعة الدم لدى من يتناولون مميّعات دم مثل الأسبرين أو الوارفارين.

ـ ردود فعل تحسسية:

بعض الأشخاص قد يُصابون بأعراض حساسية تشمل الطفح الجلدي أو ضيق التنفس أو حتى تفاعل تحسسي شديد (أنافيلاكسس).

مخاطر الإفراط في تناول بذور الشيا

كيف تتناولها بأمان؟ نصائح الخبراء

ـ لا تتجاوز ملعقتين كبيرتين يوميًا (حوالي 30 جرام).

ـ انقع البذور في الماء أو الحليب لمدة 15–30 دقيقة قبل تناولها.

ـ اشرب كمية كافية من السوائل عند استخدام البذور.

ـ استشر الطبيب إذا كنت مريض سكري، ضغط، أو تتناول أدوية مزمنة.