قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة في رحيل ثلاثي الأهلي |تفاصيل
النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية اليوم
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو نتنياهو للانسحاب من «إطار الاستسلام» في غزة
عيار 21 الآن.. أسعار الذهب تفاجئ الأسواق بارتفاع جديد
في ذكرى رحيله.. أحمد رفعت نجم غاب جسده وبقيت روحه في قلوب الجماهير
تركي آل الشيخ يُوجّه رسالة للزعيم عادل إمام بعد حفل زفاف حفيده
مقاتلة «إف-16» تعترض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور فوق نادي ترامب
أحمد جعفر يشيد بأسطورة الزمالك: شيكابالا «أيقونة».. واعتزاله جاء في التوقيت المثالي
خبير استراتيجي يحذر: توتر ليبيا والسودان يزيد أعباء مصر.. ومجلس الأمن فقد قيمته |فيديو
هل تم بيع وسام أبو علي؟.. خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي
الأب مش دايمًا حنين.. سامي مغاوري يكشف كواليس مشاركته في مسلسل «منتهي الصلاحية»
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتفعّل الإنذارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من مطبخك.. أطعمة طبيعية تساعد على خفض ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم
نهى هجرس

يعاني ما يقرب من نصف البالغين حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، وكثيرون لا يدركون إصابتهم به.

كما يُعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه "القاتل الصامت" لأنه لا تظهر عليه أعراض عادةً، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، يحدث هذا عندما تكون قوة دفع الدم على جدران الشرايين (نوع من الأوعية الدموية) عالية جدًا باستمرار، كما يؤثر حجم ومرونة الشرايين على ضغط الدم.

يمكن أن يكون للنظام الغذائي ونمط الحياة تأثير عميق على ضغط الدم.

أطعمة تساعدك على خفض ضغط الدم

المغنيسيوم: مثل البوتاسيوم، يساعد المغنيسيوم أيضًا على استرخاء الأوعية الدموية. تجده في:

الخضروات الورقية: السبانخ والكرنب والجرجير

المكسرات والبذور: اللوز وبذور اليقطين وبذور الشيا وبذور عباد الشمس

الحبوب الكاملة: الأرز البني، الشوفان المدلفن والكينوا

البقوليات: الفاصوليا السوداء والفاصوليا الحمراء

البروتين: الدجاج والسلمون والتونة والتوفو

الكالسيوم: يلعب هذا المعدن دورًا في وظائف الأوعية الدموية، إذ يساعدها على الانقباض والاسترخاء عند الحاجة. من المصادر الجيدة:

منتجات الألبان: الحليب والزبادي اليوناني والجبن (اختر منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم)

الخضروات الورقية: الكرنب الأخضر، واللفت، والسبانخ.

الأطعمة المدعمة بالكالسيوم: بعض بدائل الحليب

ضغط الدم علاج ضغط الدم خفض ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

أرشيفية

نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة

90.48 % للعلمي و 68.29% للأدبي.. تنسيق الجامعات 2025| مؤشرات أولية

90.48 % للعلمي و 68.29% للأدبي.. تنسيق الجامعات 2025| مؤشرات أولية

ترشيحاتنا

احمد موسي

أخبار التوك شو| السقا يكشف صفقة الأهلي القادمة وأديب يرد:«مستحيل».. وأحمد موسي يواصل فضح «الإرهابية»

إيران

باباك أماميان: إيران تهدّد رغم وقف النار ومؤشرات على صراع داخلي |فيديو

أحمد السقا

بعد طلب عمرو أديب| أحمد السقا يُمارس أخطر الحركات القتالية ضد أحمد فهمي على الهواء

بالصور

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

محمود العسيلي
محمود العسيلي
محمود العسيلي

فستان لافت .. روجينا تستعرض جمالها في أحدث ظهور

روجينا
روجينا
روجينا

مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس

فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية

فيديو

نبيلة عبيد

فيها ذكريات عمري.. نبيلة عبيد تعبر عن حزنها بسبب شقتها الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد