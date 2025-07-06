من مطبخك.. أطعمة طبيعية تساعد على خفض ضغط الدم

يعاني ما يقرب من نصف البالغين حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، وكثيرون لا يدركون إصابتهم به.

كما يُعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه "القاتل الصامت" لأنه لا تظهر عليه أعراض عادةً، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، يحدث هذا عندما تكون قوة دفع الدم على جدران الشرايين (نوع من الأوعية الدموية) عالية جدًا باستمرار، كما يؤثر حجم ومرونة الشرايين على ضغط الدم.

يمكن أن يكون للنظام الغذائي ونمط الحياة تأثير عميق على ضغط الدم.

أطعمة تساعدك على خفض ضغط الدم

المغنيسيوم: مثل البوتاسيوم، يساعد المغنيسيوم أيضًا على استرخاء الأوعية الدموية. تجده في:

الخضروات الورقية: السبانخ والكرنب والجرجير

المكسرات والبذور: اللوز وبذور اليقطين وبذور الشيا وبذور عباد الشمس

الحبوب الكاملة: الأرز البني، الشوفان المدلفن والكينوا

البقوليات: الفاصوليا السوداء والفاصوليا الحمراء

البروتين: الدجاج والسلمون والتونة والتوفو

الكالسيوم: يلعب هذا المعدن دورًا في وظائف الأوعية الدموية، إذ يساعدها على الانقباض والاسترخاء عند الحاجة. من المصادر الجيدة:

منتجات الألبان: الحليب والزبادي اليوناني والجبن (اختر منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم)

الخضروات الورقية: الكرنب الأخضر، واللفت، والسبانخ.

الأطعمة المدعمة بالكالسيوم: بعض بدائل الحليب