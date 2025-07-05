أمير صلاح الدين عن مرضه: الدكتور قالي المفروض تكون ميت

في حوار مؤثر ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، روى الفنان أمير صلاح الدين تفاصيل صادمة عن اكتشافه إصابته بمرض نادر وخطير في المخ، تم كشفه بالصدفة بعد حادث دراجة نارية وقع أثناء بروفات تصوير فيلم «نوارة».

أخبره الأطباء بأنه سيموت.. أمير صلاح الدين يفجر مفاجأة حول مرضه

وأظهرت الفحوصات وجود تمدد شرياني بلغ حجمه 2.5 سم، وهو ما يتجاوز بكثير الحجم المعتاد في مثل هذه الحالات.

صدمة طبية: «كان المفروض تموت عندك 5 سنين»

وأوضح أمير أن الأطباء صُدموا من حالته، حيث قال له أحدهم: «انت المفروض تكون ميت من وانت عندك 5 أو 6 سنين، إزاي عايش؟»، في إشارة إلى خطورة التمدد الذي لم يكتشف إلا بعد سنوات طويلة.

وأضاف: «عرفت بالصدفة بعد الحادثة، وكنت حاسس من زمان إن في حاجة غلط».

تكلفة العلاج تفوق الخيال.. وقرار تأجيل العملية أنقذه

تكلفة العلاج كانت باهظة، إذ تطلبت العملية زراعة أكثر من 300 ملف شرياني (كويل)، يبلغ ثمن الواحد منها 15 ألف دولار.

رغم إلحاح الأطباء على التدخل العاجل، لجأ أمير إلى الدكتور الراحل معتز الفقي الذي نصحه بتأجيل العملية مؤقتًا، بعد أن لاحظ تعايشه مع الحالة منذ الصغر.

طبيب فرنسي يُجري عملية دقيقة في مصر.. والنتيجة نجاح باهر

لاحقًا، أُجريت العملية بنجاح في مصر على يد طبيب فرنسي متخصص، قام بتركيب دعامة دقيقة داخل الشريان المتضرر.

الجراحة مرت دون أي مضاعفات، وتمت متابعة الحالة على فترات منتظمة لضمان الاستقرار الكامل.

زوجته ليالي نافع تكشف تفاصيل التجربة: «عشنا فترة الخطوبة بين الأطباء»

الفنانة ليالي نافع، زوجة أمير، قالت إن المرض تم اكتشافه خلال فترة خطوبتهما، وعاشا معًا تجربة قاسية بين زيارات الأطباء واتخاذ قرار العملية.

وأكدت أن أمير أخفى مرضه عن عائلته، وفضل أن تكون وحدها بجواره في هذه المحنة.