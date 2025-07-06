برلماني يطالب بـ حملات مفاجئة للكشف عن تعاطى المخدرات بين السائقين

عبر النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، عن استيائه بشأن الحوادث المتكررة التي تقع على الطريق الإقليمي بالمنوفية نتيجة إهمال وتسرع بعض السائقين .

وأشاد«يحيي» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن غلق الطريق الإقليمي لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الطرق العامة .



و شدد عضو النواب على ضرورة إجراء حملات مفاجئة للكشف عن تعاطى المخدرات بين السائقين ، وذلك في ظل توجّه الدولة للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات في إطار الحرص على سلامة وأرواح المواطنين .

كما طالب بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضبط المنظومة والوقاية من الحوادث الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة.