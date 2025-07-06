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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الوعي يصدر "الدفعة الأولي" من خطابات الترشح لمجلس الشيوخ بـ6 محافظات

قيادات حزب الوعي
قيادات حزب الوعي
محمد الشعراوي

أصدر الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي خطابات الترشح لكوادر الحزب و قياداته في انتخابات مجلس الشيوخ أمس السبت في أول أيام فتح باب الترشح.

وتسلم الخطاب كل من المهندس شريف القاضي رئيس لجنة الإسكان بالحزب و عضو الهيئة العليا للترشح في محافظة الإسكندرية وأحمد العايدي السكرتير العام المساعد و عضو الهيئة العليا مرشحا عن الحزب في الإسماعيلية و المستشار علي فايز السكرتير العام المساعد و عضو الهيئة العليا و رئيس لجنة الحزب بالمحافظة عن بني سويف و المستشار ابراهيم ادوارد عن محافظة القاهرة والدكتور أحمد سلامة أستاذ أمراض النساء في جامعه الزقازيق عن محافظة الشرقية والدكتور حاتم عتمان الباحث بقسم الاقتصاد السياسي كلية الدراسات الاسيوية جامعة الزقازيق عن محافظة الشرقية أيضا.

حضر تسلم خطابات الترشح لمحافظة الشرقية اللواء بيليه النجار رئيس لجنة الحزب بمحافظة الشرقية.

وأكد حزب الوعي أنه حريص علي الدفع بمرشحيه في معظم المحافظات ويصر علي تقديم مرشحين يحظون بالاحترام و التقدير في محافظاتهم كما أنهم يملكون من قدرات قياديه و مهنيه تسمح لهم بتمثيل الشعب المصري العظيم و التعبير عن طموحاته وأماله.

وأهاب حزب الوعي بجموع المواطنين التدقيق في اختيار نوابهم والإقبال بكثافة لإبداء الرأي في العملية الانتخابية.

كما أهاب بالأجهزة التنفيذية الوقوف علي الحياد بين كل المرشحين ، معربا عن ثقته في الهيئة الوطنية للانتخابات و قدرتها علي تقديم نسخة متميزة من انتخابات مجلس الشيوخ يضاف لرصيد هذا البلد العظيم.

رئيس حزب الوعي الدكتور باسل عادل خطابات الترشح الإسكندرية انتخابات مجلس الشيوخ

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