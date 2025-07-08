لا تحتاج لهاتف رائد.. أحدث هواتف 5G تقدم قيمة ممتازة مقابل السعر

إذا كنت تفكر في شراء هاتف جديد بسعر أقل وتفضل الحصول على هاتف متوسط يناسب ميزانيتك، فهذا هو الوقت المثالي للشراء.

تقدم معظم شركات تصنيع الهواتف الذكية، خيارات مميزة ضمن الفئة المتوسطة، هذه الفئة السعرية توازنا رائعا بين الأداء والمواصفات دون أن تصل إلى أسعار الهواتف الرائدة.

فسواء كنت تبحث عن تجربة لعب قوية، أو كاميرات عالية الجودة، أو ببساطة هاتف سريع وموثوق في الاستخدام اليومي، هناك مجموعة من الخيارات الممتازة المتاحة.

إليك فيما يلي أبرز هواتف الفئة المتوسطة التي يمكنك شراؤها خلال 2025، والتي تدعم شبكات 5G وتقدم قيمة قوية مقابل السعر، ومنها هاتف أوبو الجديد Oppo Reno 14 Pro بالإضافة إلى 3 هواتف مميزة أخرى.

أحدث هواتف 5G تقدم قيمة ممتازة مقابل السعر

1. هاتف أوبو Oppo Reno 14 Pro:

يستمر أحدث إصدارات سلسلة “رينو” من أوبو في تقديم تجربة راقية بمواصفات متوازنة وسعر منافس، يأتي الهاتف بتصميم أنيق من المعدن والزجاج، مع بطارية ضخمة بسعة 6200 مللي أمبير تدعم شحن سريع 80 وات، ويعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 8450.

يبرز الهاتف أيضا في مجال التصوير، مع أربع كاميرات بدقة 50 ميجابكسل رئيسية، واسعة، تلي فوتو، وأمامية، مما يجعله خيارا ممتازا لعشاق التصوير، ويعمل الجهاز بنظام ColorOS 15 المبني على أندرويد، ويوفر تجربة ناعمة ومحدثة، يعد خيارا جيدا لمستخدمي أوبو السابقين أو لمن يبحث عن هاتف ممتاز ضمن الفئة المتوسطة.

هاتف أوبو Oppo Reno 14 Pro

2. هاتف وان بلس OnePlus 13R:

يقدم هاتف تجربة قريبة جدا من الهواتف الرائدة، يتميز بأداء سلس بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3، إلى جانب بطارية 6000 مللي أمبير من نوع سيليكون كربون، مع شحن سريع بقوة 80 وات.

تبلغ شاشته من نوع AMOLED حوالي 6.78 بوصة، بدقة 1.5K وتحديث 120 هرتز في الثانية، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة، مما يجعلها مناسبة في مختلف ظروف الإضاءة، تعد وان بلس بدعم طويل يبلغ 4 سنوات من تحديثات أندرويد و6 سنوات من التحديثات الأمنية، بالإضافة إلى مزايا ذكية مثل AI Notes وGlove Mode.

هاتف وان بلس OnePlus 13R

3. هاتف ريلمي Realme GT 7:

لمن يبحث عن الأداء الخارق والسعر الجذاب، فإن Realme GT 7 هو الخيار المثالي، فهو يتميز بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1.5K وسطوع مذهل يصل إلى 6000 شمعة، وهو من أعلى المستويات في أي هاتف حاليا.

يعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 9400e القوي، ما يجعله مناسبا للعب والاستخدام المكثف، يأتي مع بطارية ضخمة 7000 مللي أمبير وشحن فائق السرعة 120 وات، الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل توفر أداء موثوق، باختصار، هاتف مثالي لعشاق الأداء القوي.

هاتف ريلمي Realme GT 7

4. هاتف سامسونج Samsung Galaxy A56:

يعد Galaxy A56 خيارا مثاليا لمن يبحث عن هاتف بسيط وموثوق وبدعم طويل الأمد، يأتي بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة وتحديث 120 هرتز في الثانية وسطوع يصل إلى 1200 شمعة في وضع السطوع العالي.

يعمل بمعالج Exynos 1580 ويحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تقدم نتائج جيدة، خاصة في ضوء النهار، أهم ما يميز الهاتف هو التزام سامسونج بتحديثات النظام تصل إلى 4 تحديثات أندرويد رئيسية و6 سنوات من التحديثات الأمنية، مما يجعله من أكثر الهواتف استدامة في هذه الفئة السعرية.