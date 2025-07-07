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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم في قرية خربثا المصباح غرب رام الله

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية ، خبرا عاجلا يفيد بأن قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم في قرية خربثا المصباح غرب رام الله.

وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إنها تدين بشدة العدوان الصهيوني الجديد الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في اليمن الشقيق.

واعتبرت ذلك امتداد للعدوان على شعبنا وأمتنا، مجددة تضامنها وقوفها مع أهلنا في الشعب اليمني المجاهد.

وذكرت الحركة : نشيد بالرد اليمني السريع والضربات اليمنية الصاروخية التي استهدفت عمق الكيان الغاصب، وأدخلت الرعب في أوساط ملايين الصهاينة، وأضافت فشلاً جديدا للمنظومات الدفاعية الصهيونية.


كما ذكرت الجبهة الشعبية: ندين بأقسى العبارات العدوان الصهيوني الواسع على اليمن، والذي استهدف بنية تحتية مدنية ومحطات كهرباء وموانئ الحُديدة ورأس عيسى والصليف، في جريمة غادرة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الدموي الذي يواصل سياساته الفاشلة التي لم تُجدِ نفعاً في الماضي، ولن تحقق له أي مكاسب الآن، بل ستزيد  اليمن إصراراً على مواصلة معركة إسناد غزة.

اما لجان المقاومة في فلسطين فقالت : "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي الذي استهدف عدة منشآت مدنية يمنية ، ونعتبره محاولة صهيونية بائسة لفرض معادلات جديدة خاصة بعد ضربات موجعة للقوات المسلحة اليمنية في قلب كيان العدو المجرم ".

وأردفت المقاومة الفلسطينية: "نبارك الرد اليمني بإطلاق صاروخين على مطار "بن جريون" وهو الرد الذي جاء أسرع مما يتوقع الصهاينة، مما أثار الذعر والارتباك في صفوفهم ويعتبر فشلاً إستخباراتيا جديداً للمنظومة الأمنية والدفاعية الصهيونية،  ويثبت أن اليمن قادر وبكل قوة على رسم معادلات إستراتيجية جديدة عنوانها أنه لا عدوان على غزة واليمن دون رد وعقاب".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: نحو 20 طائرة حربية شنت هجمات باستخدام أكثر من 50 ذخيرة، على أهداف تابعة للحوثيين في موانئ الحُديدة، رأس عيسى، الصليف، ومحطة الكهرباء. 

القاهرة الإخبارية قوات الاحتلال رام الله فلسطين

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