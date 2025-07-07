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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة لا تصدق .. الكشف عن كوينيجسيج Sadair’s Spear الخارقة

كوينيجسيج Sadair’s Spear
كوينيجسيج Sadair’s Spear
صبري طلبه

كشفت كوينيجسيج عن نسختها الخارقة صاحبة اللقب Sadair’s Spear، والتي تعد واحدة من أبرز السيارات التي قدمتها العلامة السويدية على الاطلاق، لما تحمله من قدرات فنية عالية الأداء، إلى جانب التفرد، حيث تنطلق عبر 30 نسخة فقط.

القدرات الفنية للسيارة Sadair’s Spear من كوينيجسيج

تمتلك السيارة كوينيجسيج Sadair’s Spear الخارقة محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، تيربو مزدوج، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 1625 حصانًا باستخدام وقود E85.

كوينيجسيج Sadair’s Spear

ولكن عند استخدام الوقود التقليدي تقدر القوة الخاصة بها حوالي 1300 حصانًا، وهي ليست بالقليلة على الإطلاق، حيث تمنحا الافضلية في التسارع والانطلاق بشكل مذهل، بينما تعتمد فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بشكل سلس.

كوينيجسيج Sadair’s Spear

عند مقارنة كوينيجسيج Sadair’s Spear بالسيارة الخارقة جيسكو أتاك، نجد أن الفارق يذهب إلى صالحها، حيث تتفوق الأولى بمدة زمنية قدرها 1.1، بعد أن سجلت اسرع توقيت على حلبة Gotland Ring.

كوينيجسيج Sadair’s Spear

تصميم مميز من 30 نسخة فقط 

تنطلق سيارة كوينيجسيج Sadair’s Spear من خلال 30 نسخة فقط، وتعد واحدة من أندر الاصدارات حول العالم، وتأتي السيارة بتصميم مميز يحمل الطابع الهجومي الخاص بمفهوم ساديرز سبير، مع جناح خلفي عريض، منظومة عادم ثنائية.

كوينيجسيج Sadair’s Spear

وتقدم السيارة كوينيجسيج Sadair’s Spear ناشر خلفي رياضي، بالاضافة إلى واجهة تتسم بالشراسة، مع مقصورة تتسع إلى 2 مقعد، وجنوط رياضية، لمسات مصنوعة من الكاربون فايبر، وتصميم انسيابي يمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

كوينيجسيج Sadair’s Spear سيارة Sadair’s Spear كوينيجسيج Sadair’s Spear كوينيجسيج Sadair’s Spear الخارقة

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