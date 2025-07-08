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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ما علاقة مها الصغير.. ميرنا جميل تتصدر التريند بسبب رسوماتها

ميرنا جميل
ميرنا جميل
أحمد إبراهيم

تصدرت الفناة ميرنا جميل تريند جوجل بعد كشفها عن لوحات الفنية التى قامت برسمها واستعرضت عددا منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ميرنا جميل 
ميرنا جميل
ميرنا جميل

 وتلفت ميرنا جميل عدد من التعليقات الايجابية على لوحاتها في توقيت أعاد فيه رواد السوشيال ميديا تسليط الضوء على قيمة الموهبة الحقيقية، مؤكدين أن الفن لا يُصنع بادّعاء، بل بالإبداع والمصداقية.

المثير فى الأمر ان ما أثارته ميرنا جميل أعاد للأذهان أزمة مها الصغير والتى اعترفت بانها نسبت لوحات فنية لها وهي لم تقم برسمها. 

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

من ناحية أخرى احتفلت الفنانة ميرنا جميل بعيد ميلادها فى فرنسا، بحضور الإعلامية السعودية لجين عمران والمطربة السعودية زينة عماد والإعلامية نهى نبيل. 

وعلقت ميرنا جميل على الصور التى نشرتها من عيد الميلاد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلة: "الاحتفال بعيد ميلادي هذا العام حدث لم أتوقعه وكان كل ما أحتاج إليه، أجواء لا تنسى ومكان أشبه بالحلم، ممتنة للغاية للذكريات التي صنعناها والرفقة التي حظيت بها ولكل الحب".

ميرنا جميل بطلة فيلم “الساحل الشرير” 

من ناحية أخرى، تقدم الفنانة ميرنا جميل دور البطولة النسائية أمام الفنان على ربيع في فيلم “الساحل الشرير” الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث صور ربيع يوما واحدا في أحداث الفيلم، ومن المقرر استكماله بعد انتهائه من تصوير فيلمه الآخر "الصفا الثانوية بنات" الذى يواصل تصويره للعرض فى عيد الفطر 2025.

وتعود ميرنا جميل إلى السينما بعد غياب، حيث كان آخر تواجد سينمائى لها في فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوى وبيومى فؤاد وتم عرضه عام 2020.

يذكر أن ميرنا جميل قدمت في رمضان الماضي، بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" أمام أمير كرارة، وشارك في بطولة العمل أحمد رزق، سيد رجب، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

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