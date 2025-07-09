كريم هنداوي: بيجاد مروان إضافة قوية لكوماندوز يد الزمالك

أكد كريم هنداوي، حارس مرمى فريق يد الزمالك، أن بيجاد مروان لاعب مميز ويمثل إضافة قوية لكوماندوز الزمالك في الموسم الجديد.

وقال كريم هنداوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "ملوك الصالات" عبر قناة الزمالك: "بيجاد مروان لاعب واعد، وسيكون له مستقبل كبير مع الزمالك لما يمتلكه من مهارات كبيرة كلاعب كرة يد متكامل".

وأوضح: "الزمالك ضم عدة صفقات قوية، وسيظهر بشكل قوي في الموسم الجديد، وينافس على كل البطولات، وسيعود بقوة إلى منصات التتويج".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد أعلن عن التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب فريق سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء لدعم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب في الموسم الجديد.