حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشارع ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تنظيم حملة مكبرة بشارع ترعة الإسماعيلية بمنطقة مساكن الياسمين، استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات الناتجة عن عدد من محال بيع البلاستيك التي تجاوزت على حرم الطريق العام.



وقال المحافظ ، إن الحملة أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات التي كانت تعيق الحركة المرورية وتتسبب في تعطيل حركة المواطنين، كما تم مصادرة المعروضات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم التنبيه علي أصحاب المحلات بعدم الافتراش بالطريق العام مرة اخرى حتي لايتم اتخاذ الاجراءات القانونية مرة أخرى.

وأكد المحافظ ، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود المحافظة المستمرة لإعادة الانضباط للشارع، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري.

كما شدد على استمرار الحملات بشكل يومي في مختلف المناطق، خاصة الأماكن التي تكثر بها التعديات أو ترد بشأنها شكاوى من المواطنين.