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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار أعمال رصف وتطوير منطقة الحزب بمدينة بورفؤاد

استمرار أعمال رصف وتطوير منطقة الحزب بمدينة بورفؤاد
استمرار أعمال رصف وتطوير منطقة الحزب بمدينة بورفؤاد
محمد الغزاوى

تواصلت أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة منطقة الحزب الوطني بمدينة بورفؤاد بطبقات الأسفلت السطحية. يأتي ذلك بالتنسيق بين جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد،برئاسة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد،والدكتور إسلام بهنساوي،رئيس مدينة بورفؤاد .

جاء ذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة بورسعيد لتطوير شبكة الطرق بمدينة بورفؤاد، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد

وتشمل الأعمال تنفيذ رصف الطرق الداخلية، توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة الإنارة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب”، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة، وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا. مع الحفاظ على المسطحات الخضراء وإعادة تنسيق الزراعات العشوائية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير، ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، ورفع التعديات.

استمرار أعمال رصف وتطوير منطقة   الحزب بمدينة بورفؤاد

كما تشمل الأعمال المنطقة الممتدة من شارع القدس الشريف وحتى شارع العباس، ومن شارع نور الإسلام وحتى شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي، بما يشمل كافة الشوارع الفرعية والممرات الداخلية، في واحدة من أكبر عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها مدينة بورفؤاد.

بورسعيد بورفؤاد مدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد مساكن الحزب

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