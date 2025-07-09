محافظ البحر الأحمر يطلق مشروع الهوية البصرية بالتعاون مع الجامعة الألمانية

عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع ممثلي الجامعة الألمانية بالقاهرة، لبحث تفاصيل تنفيذ مشروع الهوية البصرية الخاص بمحافظة البحر الأحمر.

ويُعد مشروع الهوية البصرية أحد المشروعات القومية التي تهدف إلى تعزيز الطابع العمراني والثقافي للمدن، من خلال تطوير الشوارع والميادين والمباني العامة والخاصة، وتوحيد التصميمات واللافتات والواجهات لتعكس هوية موحدة تنسجم مع الطبيعة البيئية والتراثية للمكان.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية المشروع بالنسبة للمحافظة التي تُعد من أهم الوجهات السياحية في مصر، مشددًا على ضرورة أن يساهم المشروع في تحسين الصورة الذهنية للمحافظة، وجعلها أكثر جذبًا للسياح والمستثمرين على حد سواء.

وأثنى اللواء عمرو حنفي على الجهود المبذولة من فريق الجامعة الألمانية، مشيرًا إلى أن ما تم عرضه من أفكار ومقترحات يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة المدينة وتنوعها الثقافي والبيئي.

ووجّه المحافظ بتغيير شعار المحافظة الحالي ليتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الجديدة، على أن يُراعي في التصميم الجديد عناصر تعبر عن هوية البحر الأحمر الطبيعية والسياحية والبيئية.

كما أوصى سيادته ببدء تنفيذ المشروع في عدد من المواقع الحيوية ذات التأثير البصري الكبير، مثل مدخل مطار الغردقة، ومداخل المدن المختلفة، بالإضافة إلى شارع الحجاز وبعض الميادين الحيوية في أكثر من مدينة بالمحافظة.

ويأتي هذا التعاون مع الجامعة الألمانية في إطار السعي للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية في تنفيذ مشروعات ذات طابع تنموي مستدام، تهدف إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالشكل الحضاري لمحافظة البحر الأحمر.