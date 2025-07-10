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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"منتدى مصر للتعدين 2025": منصة دولية تؤكد صعود مصر كمركز عالمي واعد للاستكشاف والتعدين

خلال المنتدي
خلال المنتدي
ولاء عبد الكريم

تستعد القاهرة لاحتضان فعاليات "منتدى مصر للتعدين 2025"، أحد أبرز الفعاليات الإقليمية في قطاع التعدين، وذلك يومي 15 و16 يوليو بفندق نايل ريتز كارلتون، تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

 يأتي المنتدى ليؤكد على المكانة المتنامية لمصر كمركز عالمي واعد في مجال الاستكشاف والتعدين، في ظل إصلاحات شاملة واستثمارات متزايدة.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 5,000 مشارك، من بينهم أكثر من 300 من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، ونحو 70 متحدثًا دوليًا ومحليًا، وأكثر من 70 جهة عارضة، ما يجعله منصة حيوية لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل صناعة التعدين. وينعقد المنتدى تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجاري والاستكشاف والاستخراج"، تأكيدًا على تسارع التحولات في هذا القطاع الحيوي.

وتُعقد فعاليات المنتدى عبر برنامجين متخصصين، هما المؤتمر الاستراتيجي، الذي يبحث التوجهات الاستثمارية الإقليمية والعالمية، والمجالات الواعدة في مصر مثل الصحراء الشرقية والدرع العربي النوبي، والمؤتمر التقني الذي يسلط الضوء على التحول الرقمي، وكفاءة العمليات، والممارسات المستدامة في التعدين، بمشاركة نخبة من الجيولوجيين والخبراء.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يعرض فيها ملامح التطور في القطاع، وأثر الإصلاحات التنظيمية، ونموذج اتفاقية استغلال المعادن، الذي يمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق عوائد عادلة للدولة والشركاء. كما يشارك في المنتدى عدد من الوزراء والسفراء وقادة الشركات من دول مثل السعودية، الأردن، أستراليا، السودان، وزيمبابوي، إلى جانب ممثلين بارزين من مؤسسات دولية وشركات تعدين كبرى.

ويشكّل المنتدى فرصة استراتيجية لتفعيل الشراكات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وبحث أحدث الاتجاهات التقنية في صناعة التعدين، بما يعزز هدف الحكومة في رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد دخول مصر حقبة جديدة في استكشاف واستغلال ثرواتها المعدنية.

منتدى مصر للتعدين 2025 الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وزير البترول مال واعمال اخبار مصر

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