مفاجأة.. عبلة كامل كانت ستقدم شخصية أم كلثوم بدلا من صابرين| تفاصيل

قال المخرج أحمد صقر أن المخرجة أنعام محمد على كانت محتارة مابين عبلة كامل وصابرين في تأدية دور أم كلثوم.



واضاف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر أن الفنانة عبلة كامل موهبة جبارة ، وأصريت على وجودها فى مسلسل “هوانم جاردن سيتى”، وذلك بعد أن اعتذرت بسبب إصابتها فى قدمها.



وتابع صقر بعد اعتذار عبلة كامل عن الدور تحدثت مع مؤلفة العمل، وقاموا بعمل تعديل فى دور الفنانة عبلة كامل، حتى تظهر ضمن أحداث وكان لديها عجز جزئى فى قدمها لتناسب مع إصابتها، واستمرت بعد تقديم الشخصية بهذا الشكل بعد شفائها.

التحق المخرج أحمد صقر بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الدراسات المسرحية، وقد وصل إلى درجة مدرس مساعد، إذ تم تعيينه مدرساً بالقسم ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في الدراسات المسرحية.

كانت بداية المخرج أحمد صقر من خلال إخراجه لفيلم “كيد العوالم” مع الفنان محمود حميدة وجالا فهمي والفنانة لوسي، ثم قدم عددا من الأعمال السينمائية مثل فيلم “أحلام مشروعة” مع الفنان القدير عمر الحريري.

قدم المخرج أحمد صقر العديد من الأعمال التليفزيونية الهامة، ومنها هوانم جاردن سيتى، وأميرة فى عابدين، وحديث الصباح والمساء، واللص الذى أحبه، من الذى لا يحب فاطمة، وغيرها من الأعمال.