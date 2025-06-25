بعد تصدرها التريند.. ابن شقيق عبلة كامل يحذف صورها من حساباته

بعد ساعات من تصدّر الفنانة القديرة عبلة كامل مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها المفاجئ برفقة نجل شقيقها، لاحظ المتابعون قيام صلاح عبد الله، ابن شقيقها، بحذف جميع الصور التي جمعت بينهما من حساباته الشخصية على منصات التواصل.

وكانت الصور قد لاقت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من جمهور عبلة كامل، الذي عبّر عن سعادته بظهورها النادر، قبل أن يُفاجأ المتابعون باختفائها دون توضيح الأسباب.

تصدرت الفنانة القديرة عبلة كامل ترند "تيك توك"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها رفقة شاب نشرها الأخير عبر حسابه على "إنستجرام"، ما دفع محبي الممثلة المخضرمة إلى التساؤل عن مدى صحة الصورة وظروف ظهورها المفاجئ.



