قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط
وسام أبو علي يوجه الشكر لجماهير الأهلي: دعمكم جعلنا نشعر وكأننا نلعب في القاهرة
أحمد موسى عن شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة وضباط شرطة: أخبار مزيفة.. فيديو
مدبولي: الموارد المحلية من العملة الصعبة غطت احتياجات الدولة للشهر الرابع على التوالي
بث مباشر.. النيابة العامة ترد على الشائعات.. أحمد موسى يكشف تفاصيل القبض على أحد أعضائها وضباط شرطة
خالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعيدا عن فكرة الطرد
من انتصر في حرب الـ12 يومًا بين إيران وإسرائيل؟ (تحليل خاص)
أحمد موسى يوضح حقيقة شائعات القبض على عضو بالنيابة وعدد من الضباط
فيفا يجدد إيقاف القيد على 5 أندية مصرية بسبب 10 قضايا..وهذا موقف الزمالك وبيراميدز
دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـ
تفاصيل زيادة المرتبات 2025 ومواعيد الصرف.. رواتب تصل إلى 13800 جنيه
أبرز 9 تصريحات لرئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تصدرها التريند.. ابن شقيق عبلة كامل يحذف صورها من حساباته

عبله كامل
عبله كامل
منار نور

بعد ساعات من تصدّر الفنانة القديرة عبلة كامل مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها المفاجئ برفقة نجل شقيقها، لاحظ المتابعون قيام صلاح عبد الله، ابن شقيقها، بحذف جميع الصور التي جمعت بينهما من حساباته الشخصية على منصات التواصل.

وكانت الصور قد لاقت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من جمهور عبلة كامل، الذي عبّر عن سعادته بظهورها النادر، قبل أن يُفاجأ المتابعون باختفائها دون توضيح الأسباب.

تصدرت الفنانة القديرة عبلة كامل ترند "تيك توك"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها رفقة شاب نشرها الأخير عبر حسابه على "إنستجرام"، ما دفع محبي الممثلة المخضرمة إلى التساؤل عن مدى صحة الصورة وظروف ظهورها المفاجئ.


 

عبله كامل نجل شقيق عبله كامل تريند عبله كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

طارق النبراوي نقيب المهندسين

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء: الموارد المحلية من العملة الصعبة للشهر الرابع على التوالي كانت كافية لتغطية الاستخدامات و الإنفاق على احتياجات الدولة

المستشارة أمل عمار تشارك في جلسة "الحماية الاجتماعية سبيلا إلى الحد من عدم المساواة"

أمل عمار: برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأة

قطع المياه

"القابضة لمياه الشرب" تتابع ميدانيًا أعمال تنفيذ خط الكريمات – الغردقة لتحسين الخدمة بالبحر الأحمر

بالصور

فوائد المانجو للبشرة وللشعر مذهلة..تعرف عليها

فوائد المانجو للبشرة وللشعر
فوائد المانجو للبشرة وللشعر
فوائد المانجو للبشرة وللشعر

لغذاء صحى.. دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز

دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

طريقة السلطة المكسيكية الباردة

طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة

فيديو

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد