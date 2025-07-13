بدء تنفيذ مشروع تطوير طريق رأس غارب –الزعفرانة لدعم حركة النقل والسياحة

بدأت محافظة البحر الأحمر تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق رأس غارب – الزعفرانة، بطول 18.2 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية بلغت 92 مليون جنيه، في إطار خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق الحيوية على امتداد الساحل الشمالي للمحافظة.

ويمثل الطريق أحد المحاور الاستراتيجية التي تربط محافظة البحر الأحمر بمحافظتي السويس والقاهرة، ويخدم حركة النقل التجاري والسياحي من وإلى مدن الغردقة ورأس غارب، ما يجعله عنصرًا حيويًا في دعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية في المنطقة.

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المشروع يستهدف رفع مستوى جودة الطريق وزيادة معدلات الأمان، لا سيما مع الاستخدام الكثيف من قبل الشاحنات والمركبات السياحية. وأكد أن تطوير الطريق يُعدّ خطوة مهمة لتقليل الحوادث وتحسين تجربة المرور، خاصة في ظل أهمية الطريق في ربط المناطق الصناعية والسياحية بباقي المحافظات.

وأضاف المحافظ أن الأعمال الجارية تشمل إصلاح الطبقات التالفة، وإعادة رصف الطريق بالكامل، بالإضافة إلى تطوير الجوانب الفنية والبنية الأساسية، بما يضمن استدامة الطريق ويقلل من تكاليف الصيانة مستقبلاً.

يأتي المشروع ضمن رؤية المحافظة لتحديث البنية التحتية وربط المناطق الحضرية والاقتصادية بطريقة أكثر كفاءة وسرعة، بما يعزز من فرص التنمية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات والسائحين.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع بعد الانتهاء منه في تخفيف الضغط المروري، وتحسين انسيابية الحركة، وتعزيز مستوى السلامة على الطريق، ما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والسياحي بمحافظة البحر الأحمر.