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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. بيان من الأرصاد يحذر من الحر والشبورة

حالة الطقس غدا.. بيان مهم من الأرصاد يحذر من الحر والشبورة
حالة الطقس غدا.. بيان مهم من الأرصاد يحذر من الحر والشبورة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية؛ شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي الليل يسود طقس مائل للحراة رطب على أغلب أنحاء الجمهورية.

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري وغرب القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، فيما تنشط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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حالة الطقس غدا.. بيان مهم من الأرصاد يحذر من الحر والشبورة

حالة البحر المتوسط

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط: فهي معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر: معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية: شمالية شرقية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 36 23

6 اكتوبر 36 23

بنها 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 23

دمياط 31 24

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 23

العريش 32 22

رفح 31 21

رأس سدر 36 23

نخل 37 18

كاترين 34 17

الطور 35 25

طابا 36 21

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 32 22

العلمين 31 23

مطروح 30 22

السلوم 32 23

سيوة 36 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 40 29

سفاجا 40 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 42 28

حلايب 36 29

أبو رماد 40 27

رأس حدربة 36 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 40 25

قنا 42 29

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 41 28

حالة الطقس غدا.. بيان مهم من الأرصاد يحذر من الحر والشبورة

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 43 32

المدينة 44 31

الرياض 46 32

المنامة 40 32

أبو ظبي 44 32

الدوحة 41 33

الكويت 49 34

دمشق 39 16

بيروت 30 25

عمان 32 19

القدس 31 18

غزة 29 23

بغداد 46 36

مسقط 32 31

صنعاء 32 17

الخرطوم 37 26

طرابلس 35 26

تونس 35 24

الجزائر 30 26

الرباط 27 16

نواكشوط 32 24

حالة الطقس غدا.. بيان مهم من الأرصاد يحذر من الحر والشبورة

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 37 23

إسطنبول 32 22

إسلام آباد 34 25

نيودلهى 33 27

جاكرتا 32 24

بكين 37 26

كوالالمبور 32 25

طوكيو 29 26

أثينا 37 26

روما 32 21

باريس 30 17

مدريد 37 21

برلين 26 16

لندن 27 14

مونتريال 28 21

موسكو 27 18

نيويورك 28 23

واشنطن 30 23

أديس أبابا 21 12

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