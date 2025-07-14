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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إيفلين متى: افتتاح مصنع الزجاج نقلة كبيرة نحو توطين الصناعة وخفض الاستيراد

النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن افتتاح الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصنعا لإنتاج الزجاج الهندسي و آخر للثلاجات ، يأتي في إطار الاعتماد على توطين المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج ، مما يوفر من العملة الصعبة.

وأشارت متى في بيان لها إلى أن وجود مصنع للزجاج فرصة جيدة نظرا لتواجد الرمال البيضاء لدينا ، خاصة وأن بلجيكا كانت تستورد من مصر الرمال البيضاء ثم تقوم بتصنيعها وتصدرها بعد ذلك إلى مصر.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصنع الزجاج الهندسي سينتج الزجاج المزدوج، والزجاج الحراري، والزجاج المنحني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون متر مربع سنويًا، ويعتمد بنسبة 100% على مكون محلي، مع خطط لتصدير 50% من إنتاجه إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر المصنع نحو 300 فرصة عمل مباشرة.

وأوضحت أن إنشاء مصنع للثلاجات والديب فريزر وذلك على مساحة 107 آلاف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 108 ملايين دولار، بالشراكة مع شركة شارب اليابانية أمر جيد ، خاصة وأن الثلاجات والديب فريزر لها استخدامات في حياتنا اليومية وله فوائد مهمة وداخل كل بيت.

واختتمت قائلة : ويكفي الخبرة اليابانية القائمة علي الصناعة والتي ستكون بمثابة إضافة كبيرة للصناعة المحلية بخبرة يابانية وتوفير فرص عمل وتدريب عمالة مدربة تزيد خبرة للمصريين وجودة عالية.

الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الزجاج الهندسي الرمال البيضاء الزجاج المزدوج

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