شعبة الذهب تكشف أسباب تأرجح الأسعار .. مرتبطة بالأحداث العالمية

فجر هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، مفاجأة عن آخر تطورات اسعار الذهب في مصر، مشيرا إلى أن أسعار الذهب في مصر يحدد سعرها عدة عوامل أساسية.

أسعار الذهب تتأرجح وفي السوق المحلي

وأضاف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن اسعار الذهب مرتبطة بالأحداث العالمية الأقتصادية والعسكرية، متابعا أن خلال الفترة الأخيرة شهدت اسعار الذهب تتأرجح وفي السوق المحلي وصل إلى 4650 في سعر جرام عيار 21.



وأشار هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن التغيرات التي تحدث في الأحداث العالمية لها دور في اسعار الذهب وعوامل العرض والطلب أيضا من ضمن العوامل الهامة المؤثرة.

