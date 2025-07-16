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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل نيسان قشقاي أم تويوتا أوربان كروزر 2025.. أرخص هاتشباك مستعملة في مصر خلال 2025

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

أعلنت شركة منصور ام جي للسيارات – أكبر موزع للسيارات والوكيل الحصري لسيارات MG في مصر – عن إطلاق الطراز الجديد من السيارة MG ZS  فئة "Luxury" ، التي تأتي بتصميم عصري وتجهيزات متطورة، لتواكب تطلعات العملاء الباحثين عن سيارة SUV تجمع بين العملية والتكنولوجيا الحديثة.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سوق السيارات المصري يوجد به الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شهدت قناة السويس اليوم عبور حاملة السيارات BYD XI'AN ، وهي إحدى أكبر حاملات السيارات في العالم  في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب، قادمة من سنغافورة، ومتجهة إلى إيطاليا.

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

إم جي mg zs MG ZS الجديدة سيارة SUV سوق السيارات المصري تويوتا ايكو قناه السويس نيسان قشقاي تويوتا أوربان كروزر 2025

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