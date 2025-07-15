أرخص هاتشباك مستعملة في مصر خلال 2025

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2002 للبيع

وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوزوكي ماروتي موديل 2002، وتنتمي ماروتي لفئة السيارات الهاتشباك .

سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2002 للبيع

مقصورة سوزوكي ماروتي موديل 2002

زودت مقصورة سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2002 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها زجاج يدوي، وبها مقابض أبواب داخلية لسهولة الفتح والغلق من الداخل، وبها مساحات إضافية صغيرة للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها اضاءة داخلية .

سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2002 للبيع

تصميم سوزوكي ماروتي موديل 2002 الخارجي

تمتلك سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2002 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وتم تثبيت إشارات علي الصداد الأمامي، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوزوكي، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2002 للبيع

محرك سوزوكي ماروتي موديل 2002

تستمد سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2002 قوتها من محرك سعة 800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2002 للبيع

سعر سوزوكي ماروتي موديل 2002

تباع سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2002 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .