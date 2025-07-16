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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. أهم مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي إس 25 إف إي.. وأفضل أجهز قابلة للطي في الأسواق

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شاشة أكبر ومعالج أقوى.. أهم مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي إس 25 إف إي

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية، يمكنك التفكير في هاتف سامسونج جالاكسي إس 25 إف إي الذي يعد الأسرع مقارنة  بهاتف جالاكسي إس 25 القياسي .

على الجانب الآخر من المتوقع أن يحظى هاتف سامسونج الرائد الاقتصادي القادم بسرعات شحن أسرع تُضاهي هاتف جالاكسي إس 25 ألترا .

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل أجهز قابلة للطي في الأسواق
 

كان عام ٢٠٢٥ حافلاً بأحداث الهواتف القابلة للطي، وخاصةً تلك التي تشبه الكتب. بعد أن كانت الهواتف القابلة للطي فئة تجريبية، أصبحت الآن تتنافس مع الهواتف اللوحية الفاخرة، حيث لا تقتصر مزاياها على شاشات أكبر في جيبك فحسب، بل تشمل أيضاً مكونات داخلية أفضل، وتجارب برمجية قيّمة، وتصميمات نحيفة ومتينة بشكل مدهش.إليكَ أفضل هواتف قابلة للطي.

بتصميم مذهل ومزايا احترافية.. فيفو تستعد لإطلاق هاتف Vivo Y400 5G

يبدو أن شركة فيفو تُوسّع سلسلة هواتفها من سلسلة Y في الهند بإطلاق جهاز جديد من سلسلة Y400. 

ووفقًا لمعلومات نشرها موقع 91mobiles Hindi، تستعد الشركة لإطلاق هاتف Vivo Y400 5G، والذي سيلي إطلاق هاتف Y400 Pro 5G الشهر الماضي.

وقد كشف التقرير عن تفاصيل رئيسية قبل إطلاقه رسميًا.

شحن مزدوج.. وان بلس تطلق كابل SUPERVOOC 2 بالعديد من الميزات الأحترافية
 

أطلقت شركة ون بلس ملحق شحن جديد مُصمم خصيصًا للمستخدمين الراغبين بشحن هواتفهم الذكية وساعاتهم الذكية بكابل واحد.

ويعد كابل SUPERVOOC الجديد 2 في 1 وهو متوفر بشدة تيار 8 أمبير، وطول 1.2 متر) ومتوفر الآن للشراء عبر القنوات الرسمية بسعر 29.99 دولارًا أمريكيًا.

بسعر معقول ومواصفات رائدة .. إليك أهم مواصفات هاتف Galaxy F36

أكدت شركة سامسونج إطلاق هاتفها الذكي Galaxy F36 5G في 19 يوليو. وسيحتوي الهاتف على ظهر مصنوع من الجلد النباتي وتصميم نحيف يبلغ 7.7 ملم.

سيأتي هاتف Galaxy F36 5G بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، بالإضافة إلى عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. كما يدعم تسجيل فيديو HDR بدقة 10 بت في الكاميرتين الأمامية والخلفية.

بمواصفات احترافية.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Realme 15 5G
 

تستعد شركة Realme للكشف عن هاتفي Realme 15 5G وRealme 15 Pro 5G في 24 يوليو يتميز هاتف Realme 15 5G بشاشة منحنية تدعم معدل تحديث 144 هرتز. كما يوفر سطوعًا يصل إلى 6500 شمعة/متر مربع، واستجابة لمس بمعدل 2500 هرتز، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 94%، وحماية من زجاج Gorilla Glass.

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