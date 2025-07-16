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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر : توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأمن الغذائي تؤكد حرصه على تحقيق الاكتفاء الذاتي

المستشاره محبوبة شبكة
المستشاره محبوبة شبكة
ماجدة بدوى

اشادت المستشاره محبوبة شبكة عضو أمانة المرأة المركزية بحزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في مصر، والتي تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء الآمن والمستدام لجميع المواطنين.

واضاف عضو أمانة المرأة المركزية بحزب المؤتمر، إن حرص القيادة السياسية على التوسع في الرقعة الزراعية، وتطوير سلاسل الإمداد والتخزين، وتشجيع الاستثمار في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، يؤكد إيمان الدولة العميق بأهمية الأمن الغذائي كأحد دعائم الأمن القومي.

واكدت شبكة ان توجيهات  الرئيس تُجسد إرادة سياسية قوية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وفي مقدمتها تقلبات الأسواق وأسعار الغذاء وتأثيرات التغير المناخي.

ودعت المستشارة محبوبة شبكة، جميع الجهات المعنية، من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى تضافر الجهود من أجل تنفيذ هذه الرؤية الوطنية الطموحة، بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن مصري.

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