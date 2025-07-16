تشيع جثمان الدكتور ميمي عبد الرازق عقب صلاة عشاء اليوم

اعلن مجلس ادارة النادى المصري و اسرة الفقيد تشييع جنازة فقيد النادي المصري والرياضة المصرية الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء مساء اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال.

واكد المصري فى بيان له انه سيتم تشييع جنازة فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء مساء اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد، وستتم مراسم الدفن بمقابر بورسعيد القديمة بوابة 3 من شارع 23 يوليو

عزاء غدا بمسجد السلام



واضاف المصري فى بيانه انه سيقيم مراسم العزاء عقب صلاة المغرب غدا الخميس بمسجد السلام بمحافظة بورسعيد.