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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية جثة الصحراوي المجهولة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة على الطريق الصحراوي بمدينة ٦ أكتوبر.

وكشف مصدر أن فريق البحث يتولى فحص بلاغات التغيب بجميع أقسام الشرطة بمواصفات جثة تم العثور عليها بدون هوية ملقاة بالطريق الصحراوي وتم توزيع مواصفات الجثة للتعرف عليها.

كما قررت فريق البحث تعميم نشرة بصورة الجثة على كافة أقسام الشرطة ومواصفات الملابس التي يرتديها في محاولة للوصول لأسرته في حالة الإبلاغ بتغيبه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم، بلاغا بالعثور على جثـة مجهولة الهوية، ملقاة على طريق مصر الفيوم الصحراوي بمنطقة أكتوبر

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت سير التحقيق.

جثة الصحراوي المجهولة الطريق الصحراوي مدينة ٦ أكتوبر جثة

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