بحوزته سلاح أبيض وشومة.. القبض على بلطجي بدار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بحمل سلاح أبيض وتهديد المواطنين بدار السلام بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/6/2025 تبلغ لقسم شرطة دارالسلام من (عامل - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") بتضرره من (3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته المشار إليها.

وأمكن ضبطهم فى حينه، وبحوزتهم (عصا خشبية – مقبض حديدى – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.