تخريج الدفعة الثالثة من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية ببورسعيد | صور

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الثالثة من برنامج " المرأة تقود في المحافظات المصرية "، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و رئيس مجلس أمناء الأكاديمية .

جاءت فعاليات الاحتفالية بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، و بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب السيد المحافظ، و الاستاذ محمد رشدي منسق البرنامج بالأكاديمية الوطنية للتدريب

محافظ بورسعيد يشهد حفل تخريج الدفعة الثالثة من برنامج " المرأة تقود في المحافظات المصرية "

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن سعادته للمشاركة في حفل تخرج الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود"والذي يعكس إهتمام كافة جهات الدولة وايمانها بدور المرأة القوى في مسيرة التنمية والبناء، موجهٱ الشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية على دعم سيادته المتواصل لتمكين المرأة المصرية في كافة مواقع العمل الوطني وعلى رؤية سيادته الثاقبة التي جعلت من الكفاءة والمعرفة أساسًا لاختيار الكوادر القيادية في الدولة المصرية.

كما توجه المحافظ بالشكر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب قيادةً وإدارةً ومدربين على ما بذلوه من جهد صادق في إعداد وتأهيل هذه النخبة المتميزة من المتدربات، موجهٱ التهنئة لهن، ومؤكدٱ أنهن نماذج مشرفًة للمرأة المصرية القادرة على القيادة والإلهام.