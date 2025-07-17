النائب نادر الخبيري يثمن مواقف الرئيس السيسي الوطنية والإنسانية

ثمن النائب نادر الخبيرى عضو مجلس النواب ، المواقف الوطنية الحكيمة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس رؤيته العميقة وإخلاصه الكامل لمصلحة الوطن والمواطن، في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة تتطلب قيادة شجاعة ومسؤولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي اثبت في كل قراراته أنه قائد استثنائي، يتحرك بثبات نحو حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على استقرار البلاد، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح الخبيري أن مواقف الرئيس الثابتة في دعم القضايا العربية، ومساندة الشعوب الشقيقة، وتحقيق التوازن في علاقات مصر الخارجية بما يصون استقلال القرار الوطني ويعزز دور مصر الريادي في المنطقة.

وكشف عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري يلمس بوضوح ما تحقق من إنجازات ملموسة على الأرض، وما يتم من مشروعات قومية كبرى تعكس الإرادة السياسية الصادقة لبناء دولة قوية حديثة.